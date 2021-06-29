Hakan Çalhanoğlu önce transfer oldu sonra tatile çıktı: Ailesiyle birlikte Türkiye'de

Milan'dan İnter'e transfer olarak İtalya'da gündem olan Hakan Çalhanoğlu, tatil için ailesiyle Bodrum'a gitti. Özel jet kiralayan Çalhanoğlu, kaldığı otelde özel havuzlu VIP oda tuttu.

29.06.2021 - 09:46 | Son Güncelleme : 29.06.2021 - 09:47

Hakan Çalhanoğlu önce transfer oldu sonra tatile çıktı: Ailesiyle birlikte Türkiye'de - 1
Geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelen Hakan Çalhanoğlu tatil için ailesiyle birlikte soluğu tatilde aldı.
Hakan Çalhanoğlu önce transfer oldu sonra tatile çıktı: Ailesiyle birlikte Türkiye'de - 2
Çalhanoğlu, önceki gün eşi Sinem Çalhanoğlu ve iki çocuğuyla birlikte özel jetle Bodrum'a gitti.


Hakan Çalhanoğlu önce transfer oldu sonra tatile çıktı: Ailesiyle birlikte Türkiye'de - 3
Bodrum Genel Havacılık Terminali'nden çıkan Çalhanoğlu, daha sonra oteline geçti.
Hakan Çalhanoğlu önce transfer oldu sonra tatile çıktı: Ailesiyle birlikte Türkiye'de - 4
İnter'e gittiği için Milan taraftarlarının formasını yaktığı Hakan Çalhanoğlu, "Transferim gerçekleşti. Mutluyum. Ne diyebilirim. Taraftar yapmış" diye konuştu. 

Hakan Çalhanoğlu önce transfer oldu sonra tatile çıktı: Ailesiyle birlikte Türkiye'de - 5

Sinem Çalhanoğlu ve çocuğuyla birlikte alışveriş turuna çıkan futbolcu Hakan Çalhanoğlu, önceki gün İstanbul'da bir AVM'de görüntülenmişti.

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