Hakan Çalhanoğlu önce transfer oldu sonra tatile çıktı: Ailesiyle birlikte Türkiye'de

Geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelen Hakan Çalhanoğlu tatil için ailesiyle birlikte soluğu tatilde aldı.

Çalhanoğlu, önceki gün eşi Sinem Çalhanoğlu ve iki çocuğuyla birlikte özel jetle Bodrum'a gitti.

Bodrum Genel Havacılık Terminali'nden çıkan Çalhanoğlu, daha sonra oteline geçti.

İnter'e gittiği için Milan taraftarlarının formasını yaktığı Hakan Çalhanoğlu, "Transferim gerçekleşti. Mutluyum. Ne diyebilirim. Taraftar yapmış" diye konuştu.



