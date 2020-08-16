Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Çalhanoğlu tatilde

Futbol kariyerine Milan'da devam eden Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Çalhanoğlu Bodrum’da bebekleriyle birlikte tatil yapıyor. Boşanmanın eşiğinden dönen futbolcu Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Çalhanoğlu, sıkıntılı günleri geride bıraktı. Çift şimdilerde bebekleriyle birlikte Bodrum’da tatil yapıyor. Çalhanoğlu'nun Almanya’dan tanıdığı meslektaşı Yasin Öztekin ve eşi Mücella Öztekin de tekneye misafir oldu. Çalhanoğlu önceki gün teknede kucağında kızıyla görüntülendi. Sinem Çalhanoğlu, Mücella Öztekin’le tavla oynarken, eşi Çalhanoğlu da Liya’yı oyaladı. Yasin Öztekin ise zodyak bot kullanırken objektife yansıdı.