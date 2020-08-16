Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Çalhanoğlu tatilde

Boşanmanın eşiğinden dönen futbolcu Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Çalhanoğlu, sıkıntılı günleri geride bıraktı.

Çift şimdilerde bebekleriyle birlikte Bodrum’da tatil yapıyor.

Çalhanoğlu'nun Almanya’dan tanıdığı meslektaşı Yasin Öztekin ve eşi Mücella Öztekin de tekneye misafir oldu.





