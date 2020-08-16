Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Çalhanoğlu tatilde

Futbol kariyerine Milan'da devam eden Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Çalhanoğlu Bodrum’da bebekleriyle birlikte tatil yapıyor.

16.08.2020 - 14:59

Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Çalhanoğlu tatilde - 1
Boşanmanın eşiğinden dönen futbolcu Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Çalhanoğlu, sıkıntılı günleri geride bıraktı.


Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Çalhanoğlu tatilde - 2
Çift şimdilerde bebekleriyle birlikte Bodrum’da tatil yapıyor.


Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Çalhanoğlu tatilde - 3
Çalhanoğlu'nun Almanya’dan tanıdığı meslektaşı Yasin Öztekin ve eşi Mücella Öztekin de tekneye misafir oldu.


Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Çalhanoğlu tatilde - 4
Çalhanoğlu önceki gün teknede kucağında kızıyla görüntülendi. Sinem Çalhanoğlu, Mücella Öztekin’le tavla oynarken, eşi Çalhanoğlu da Liya’yı oyaladı.

Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Çalhanoğlu tatilde - 5

Yasin Öztekin ise zodyak bot kullanırken objektife yansıdı.

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