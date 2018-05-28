Hakan Çalhanoğlu'dan Bayburt, Giresun ve Trabzon ziyareti

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, önce memleketi Bayburt'u ardından Giresun ve Trabzon illerini ziyaret etti. Ünlü futbolcunun eşi Sinem Çalhanoğlu'na verdiği poz sosyal medyadan yayınlandı.
-
Futbol kariyerine İtalya'nın Milan takımında devam eden Hakan Çalhanoğlu, Ramazan ayında geldiği Türkiye'de memleketi Bayburt'a gitti.
-
Çalhanoğlu, memleketinin tabelasının önünde verdiği poza, "Herkese selam olsun" mesajını yazdı.
-
24 yaşındaki futbolcu, ziyaretinin ardından eşinin memleketi Giresun'unu da gezmeyi ihmal etmedi.
-
Sinem Çalhanoğlu ve ailesiyle beraber geldiği Giresun’da tatilini doyasıya yaşayan ünlü futbolcu Mavi Göl'de eşine poz verdi.
-
Ünlü futbolcu doyumsuz manzarası ile kendisine hayran bırakan Kuzalan Şelalesi'nde çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
-
Tatilini Doğu Karadeniz’de geçireceği öğrenilen Çalhanoğlu ve ailesi Giresun’dan sonra Trabzon’a da geçti.