Hakan Hatipoğlu baba olmak için gün sayıyor
Eşi Gizem Hatipoğlu’yla birlikte bebeklerinin doğumu için gün sayan Hakan Hatipoğlu, babalık heyecanını anlattı. Survivor’da yarışmacı olduğu esnada baba olacağını öğrenen Hatipoğlu, “Benim için kızımı öğrendiğim o akşam bitti Survivor” dedi.
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Hakan Hatipoğlu (38) ile Gizem Hatipoğlu (30), 2009'da Var mısın Yok musun? yarışmasında tanıştı, 2010'daki Survivor'da aşk yaşamaya başladı ve 2011'de evlendi. Şimdi baba olmak için gün sayan Hakan Hatipoğlu teve2'deki 2. Sayfa programında babalık heyecanını anlattı.
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Hatipoğlu, 10 gün sonra doğumun gerçekleşeceğini söyleyerek, “İsim konusunda hala kararsızız. Çocuğun yüzüne bakıp öyle karar vereceğiz. Son kararımız bu” dedi.
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“Tuhaf bir heyecan içindeyim ama kucağıma aldığımda daha farklı olacak diye düşünüyorum” diyen Hatipoğlu, “Her gün en az 1-2 kez izlediğim video var. Gizem'in bana sürprizini öğrendiğim an” şeklinde konuştu.
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Hakan Hatipoğlu, Survivor’da yarışırken eşinin hamilelik haberi verme anını şöyle anlattı:
“Uçaktan indik, otele gideceğiz. Kimseyle görüştürmüyorlar. Otele geldik, odaya çıktık birazdan aşağıya inip 'Ailelerinizle görüşeceksiniz' dediler. Asansöre bindik yukarı çıkmaya başladık. 'Aşağıya inmiyor muyuz?' dedim, 'Hayır yukarıda' dediler. Bir odanın kapısına geldik. Kapının arkasında Gizem'in nefes alışını duydum. Sonra kızımı öğrendim.”
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“Benim için kızımı öğrendiğim o akşam bitti Survivor” diyen Hatipoğlu, “Yarışmaya hiç konsantre olamadım bir daha. Kafa olarak da fizik olarak da bitmiş durumdaydım. Hepten bittim. Geri döndüğümde kızım için bir ev kazandım” dedi.
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Hatipoğlu, kızına verecekleri isim için şunları anlattı:
“Aklımızda Leyla ismi vardı. Gizem rüyasında babasını görmüş, 'Leyla olmasın' demiş rahmetli babası. O an vazgeçtik. Gizem ağlayarak uyandı. Biz o isimden yüzde 99 vazgeçtik. Şimdi 3 tane isim var kafamızda Nil, Yasemin ve Lila... Gizem biraz daha Lila'ya, ben biraz daha Nil'e yakınım. Erkek olsaydı ya Ömer ya Ali olacaktı. Kız olunca plansız yakalandık.”
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Hakan Hatipoğlu, eşi Gizem Hatipoğlu’nun hamileliği süresince sadece 9 kilo aldığını da belirtti.