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Hakan Hatipoğlu'nun eşi Gizem Hatipoğlu hamile mi? (Hakan Hatipoğlu’nun sevinç gözyaşları)

ntv.com.tr

Survivor’un bu akşam ekrana gelecek bölümünü anlatan fragmanda Hakan Hatipoğlu ve eşi Gizem Hatipoğlu’yla ilgili dikkat çeken görüntüler yer aldı. Yarışma ödülü olarak İstanbul’a gelen Hakan Hatipoğlu’nun eşiyle buluşmasından yansıyan görüntüler, “Gizem hatipoğlu hamile mi?” sorusunu akla getirdi.

  • 1

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    Survivor yarışmasının bu akşam ekrana gelecek bölümü için hazırlanan fragmanda yarışmacıların özel hayatıyla ilgili dikkat çeken görüntüler yer aldı.

  • 2

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    Geçtiğimiz haftalarda kazanılan ödül oyununda ödül, İstanbul'a gelmek ve yarışmacıların istedikleri gibi vakit geçirmesini sağlamaktı.

  • 3

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    Ödüle kavuşan gönüllüler takımında duygu dolu anlar kameralara yansırken, Hakan Hatipoğlu ve eşi Gizem Hatipoğlu’na ait bir görüntü izleyenlerin aklında soru işareti bıraktı: Gizem Hatipoğlu hamile mi?

  • 4

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    Fragmanın sonunda çıkan Hakan ve Gizem Hatipoğlu bir odada buluşuyor ve Gizem, Hakan'a bir şey söyledikten sonra Hakan, “Şaka mı bu?” diyerek ağlamaya başlıyor.

  • 5

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    Hakan Hatipoğlu’nun gözyaşlarına boğulduğu anlar sosyal medyada gündeme oturdu.

  • 6

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    Gizem Hatipoğlu’nun hamile olup olmadığı, Hakan Hatipoğlu’nun hayranları tarafından merak edildi.

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