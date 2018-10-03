Hakan Sabancı: Kızların trip atma eğilimine gelemiyorum

Hakan Sabancı, kendisi hakkında merak edilen birçok konuda açıklamalarda bulundu.
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Hakan Sabancı, Aslı Şen’in YouTube kanalına konuk oldu. Sabancı, kendisiyle ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi.
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“Hayatım sosyal medyada paylaştığım fotoğraflardan ibaret değil”
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Kendisine yöneltilen bazı yorumların aslında kişiliğini yansıtmadığını söyleyen Sabancı, şunlanı söyledi:
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“İlişkilerimde yalandan hiç hoşlanmam."
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"Kızlarda bir trip atma eğilimi var. Buna hiç gelemiyorum."
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"Konuşularak çözülemeyecek hiçbir konu yok bence."
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"Güleryüzlü, samimi ve esprili kızlardan hoşlanırım."