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Hakan Sabancı: Kızların trip atma eğilimine gelemiyorum

Hakan Sabancı, kendisi hakkında merak edilen birçok konuda açıklamalarda bulundu.

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    Hakan Sabancı, Aslı Şen’in YouTube kanalına konuk oldu. Sabancı, kendisiyle ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi.

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    “Hayatım sosyal medyada paylaştığım fotoğraflardan ibaret değil”

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    Kendisine yöneltilen bazı yorumların aslında kişiliğini yansıtmadığını söyleyen Sabancı, şunlanı söyledi:

  • 4

    “İlişkilerimde yalandan hiç hoşlanmam."

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    "Kızlarda bir trip atma eğilimi var. Buna hiç gelemiyorum."

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    "Konuşularak çözülemeyecek hiçbir konu yok bence."
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    "Güleryüzlü, samimi ve esprili kızlardan hoşlanırım."
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