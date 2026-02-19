Hakan Taşıyan'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama. "Birkaç güne taburcu olacağım"
19.02.2026 14:12
NTV - Haber Merkezi
"Güz Gülleri" şarkısıyla tanınan Hakan Taşıyan, günlerde hastanede tedavi görüyor. Yoğun bakım sürecini atlatan ünlü şarkıcı, son sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
Bir döneme damga vuran ve "Güz Gülleri", "Hazin Geliyor" gibi şarkılarıyla şöhreti yakalayan Hakan Taşıyan, birkaç hafta önce kalp krizi şüphesiyle hastaneye gitti. Yoğun bakıma alınan ve tedavisi günlerdir devam eden ünlü isimden güzel haber geldi.
Normal odaya alınan 52 yaşındaki Hakan Taşıyan, günler sonra hastaneden bir video paylaşarak sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendirdi.
TAŞIYAN'DAN HABER VAR
Ünlü şarkıcı, videoda "Güzel insanlar merhaba, iyiyim çok şükür. Bir sıkıntım yok, kısmet olursa birkaç güne kadar taburcu olacağım. Allah'ım hepimize iyilik, sağlık verir inşallah" dedi.
Taşıyan, sözlerine "Hayırlı Ramazanlar diliyorum; sağlıklı, bereketli, huzurlu inşallah. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Saygılarımla" diye devam etti.
"SEVGİYLE KALIN"
ORGAN NAKLİYLE HAYATA TUTUNMUŞTU
Öte yandan Hakan Taşıyan, 2020 yılında ölümden dönmüş ve uzun bir süre hastanede tedavi görmüştü. Böbrek ve karaciğer nakli bekleyen Taşıyan'a böbrek nakli için kız kardeşi donör olmuştu. İzmir'den de uygun karaciğer bulunduktan sonra ünlü şarkıcıya hem böbrek hem karaciğer nakli yapılmıştı.
Hastalık sürecini anlatan ünlü isim, “Bir gün taksi bekliyorduk, ayağımda bir sızı hissettim. Hastaneye gittik ‘kırık’ dediler ama ayağımı falan burkmamıştım. Sonra başka tetkikler için Gülhane Hastanesi’ne gittik. ‘Siroz. Acil karaciğer ve böbrek nakli gerek’ dediler. 5 ay Gülhane’de kaldım" demişti.
Sonrasında Ankara'da bir hastaneye gittiğinden de bahseden Taşıyan, “Dört ay da orada hastanede kaldım ve karaciğer için kadavra bekledik. Böbrek nakli için de kız kardeşim Sinem donör oldu. Çok şanslıyım, güzel insanların dualarıyla ayaklandım” ifadelerini kullanmıştı.