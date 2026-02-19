Hakan Taşıyan'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama. "Birkaç güne taburcu olacağım"

Öte yandan Hakan Taşıyan, 2020 yılında ölümden dönmüş ve uzun bir süre hastanede tedavi görmüştü. Böbrek ve karaciğer nakli bekleyen Taşıyan'a böbrek nakli için kız kardeşi donör olmuştu. İzmir'den de uygun karaciğer bulunduktan sonra ünlü şarkıcıya hem böbrek hem karaciğer nakli yapılmıştı.

Hastalık sürecini anlatan ünlü isim, “Bir gün taksi bekliyorduk, ayağımda bir sızı hissettim. Hastaneye gittik ‘kırık’ dediler ama ayağımı falan burkmamıştım. Sonra başka tetkikler için Gülhane Hastanesi’ne gittik. ‘Siroz. Acil karaciğer ve böbrek nakli gerek’ dediler. 5 ay Gülhane’de kaldım" demişti.

Sonrasında Ankara'da bir hastaneye gittiğinden de bahseden Taşıyan, “Dört ay da orada hastanede kaldım ve karaciğer için kadavra bekledik. Böbrek nakli için de kız kardeşim Sinem donör oldu. Çok şanslıyım, güzel insanların dualarıyla ayaklandım” ifadelerini kullanmıştı.