Hakan Taşıyan 7 ay sonra taburcu oldu

Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Dr. Aziz Ahmet Surel de tedavi süreci ve Organ Nakli Konseyi'nin kararına değinerek, şöyle konuştu: "Tedavide çok ciddi bir ekibin emeği var. Sürecin içinden geçen hastamız, hastamızın yakınları ve vatandaşlarımızdan en büyük talebimiz şu; bu operasyonların gerçekleşmesi için tek tedavisi organ nakli olan vatandaşlarımızın şifaya kavuşabilmesi için mutlaka organ bağışı yapsınlar. Bir insana şifa olabilecek bir organ, toprağın altında çürüyüp gitmesin. Organ bağışı noktasında vatandaşımızın bilinçlenmesini artırmamız lazım. Her bir organ bir can demek. Vatandaşlarımızın organ bağışı noktasındaki farkındalığı ve hassasiyetini ne kadar artırırsak yarın ihtiyaç duyduğumuzda o kadar derman bulabiliriz."