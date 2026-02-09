Halay çektiler, atlı kızakla gezdiler. Çıldır Gölü tamamen dondu

Ardahan'da bulunan Çıldır Gölü dondurucu soğuklar nedeniyle tamamen dondu. Kışın yaşanan bu eşsiz görüntüye turistlerinde ilgisi her yıl artıyor. Bölgeye gelen turistler nostajik temalı atlı kızaklarla 124 kilometrekare alana sahip olan donan göl yüzeyinde gezintiye çıkıyor. Atların sevimli görüntüsü turistlerin ilgisini çekiyor ve atlarla fotoğraflar çekiliyor.