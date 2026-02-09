Halay çektiler, atlı kızakla gezdiler. Çıldır Gölü tamamen dondu
09.02.2026 13:42
İHA
Yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü'ne gelen turistler, kar ve buz üzerinde halay çekti, atlı kızakla gezinti yaptı.
GÖL ÜSTÜNDE KIZAK GEZİSİ
Ardahan'da bulunan Çıldır Gölü dondurucu soğuklar nedeniyle tamamen dondu. Kışın yaşanan bu eşsiz görüntüye turistlerinde ilgisi her yıl artıyor. Bölgeye gelen turistler nostajik temalı atlı kızaklarla 124 kilometrekare alana sahip olan donan göl yüzeyinde gezintiye çıkıyor. Atların sevimli görüntüsü turistlerin ilgisini çekiyor ve atlarla fotoğraflar çekiliyor.
SOĞUKLARI HALAY ISITIYOR
Buz kütlesi üzerinde yürüyüşün ardından göl kenarındaki restoranlarda meşhur sarı sazan balığını tadıyor. Bölge halkının kültürünü yansıtan halayla dondurucu havalarda ısınılıyor. Turistler yapılan aktivitelerden ve gösterilen ilgiden oldukça memnun olduklarını belirtti.