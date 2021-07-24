Halil Sezai: Gerektiği şekilde dövemedim, bir dahaki sefere

"O GÜNÜN YARISINI HATIRLAMIYORUM"

Halil Sezai Paracıkoğlu, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan 'Gör Beni' programına konuk olmuş ve cezaevi süreci hakkında da konuşmuştu. Şarkıcı, "Ünlülüğe karşı bir insanım. Ülkemizde bu olaylar günde belki 100-200 kere oluyor ama büyümüyor. O günün yarısını hatırlamıyorum. Çok öfkeli de değildim. Birden bir şey koptu. Detaylara girmek istemiyorum açıkçası, hapis yattım bu olaydan dolayı" demişti.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Exxen’de yayınlanan Gökhan Çınar’ın ‘Katarsis’ programına konuk olan şarkıcı, "Kötü geçmedi bu dönem. Hatta buna ihtiyacım varmış gibiydi. İçsel bir yolculuk yaptım” diye konuşmuştu.