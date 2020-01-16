Halit Ergenç ekonomi profesörüne hayat verecek (Babil'in İrfan'ı hakkında merak edilenler)

Usta oyuncu Halit Ergenç, Star TV ekranlarında geri sayımı başlayan Babil'de İrfan karakterine hayat verecek. Peki Ergenç'in hayat vereceği Egemen karakterinin özellikleri ne, Babil ne anlama geliyor? İşte usta oyuncunun yeni rolü/projesi hakkında merak edilenler ve dünden bugüne Halit Ergenç...

1970 yılında dünyaya gelen Halit Ergenç Beşiktaş Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1989’da İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri'nden ikinci senesinde ayrıldı. Ergenç, aynı sene girdiği Mimar Sinan Üniversitesi Opera ve Müzikal Tiyatro Oyunculuğu bölümlerini bitirdi. BABİL FRAGMANI (TIKLA İZLE)

The Adventures of ZAK-Kate, Tatlı Charity,Beni Seviyor, Kral ve Ben, Amphitrion, Evita, Hayalet ve Ötekiler, Şarkılar Susarsa gibi müzikallerde yer alan Ergenç, tiyatroda ise Bugün Git Yarın Gel, Popcorn, Arapsaçı, Sevgilime Göz Kulak Ol oyunlarıyla kariyerine devam etti.

Televizyonda ise birçok önemli yapımda yer alan Ergenç, Muhteşem Yüzyıl'da hayat verdiği Sultan Süleyman karakteriyle dikkatleri üzerine çekti.

2009 yılında rol arkadaşı Bergüzar Korel ile dünyaevine giren Ergenç'in bu evlilikten Ali isimli bir çocuğu dünyaya gelirken ikinci bebeğine ise geri sayıma geçti.

Babil dizisinin heyecanını yaşayan ünlü oyuncunun Instagram'da 800 bin takipçisi bulunuyor ancak Ergenç, sosyal medyayı sık kullanmıyor. Ergenç'in resmi hesaplarını sosyal medya ekibi yönetiyor.

Son olarak Vatanım Sensin dizisiyle ekranlarda boy gösteren Ergenç, Babil ile ekranlara dönüyor. Gerçek dizinin adını, "Hikayedeki şirketin adı. Çekimlerde dizinin kod adı Babil olarak başladı ve öyle devam etti" diyerek tanımlıyor.

ROLÜN TANIMI HALİT ERGENÇ - İRFAN

Ekonomi profesörü, sevgi dolu bir baba. İdealist, zeki, duyarlı, vicdanlı, karizmatik ve mütevazı.

ÖDÜLLERİ 2007-34.Altın Kelebek Ödülleri-En İyi Erkek Oyuncu-Binbir Gece



2009-Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri-En İyi Erkek Oyuncu-Devrim Arabaları



2014-41.Magnum Altın Kelebek Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu-Muhteşem Yüzyıl



2017-5.Bilkent Tv Ödülleri-En İyi Erkek Drama Oyuncusu-Vatanım Sensin



11.GSÜ EN Ödülleri-En İyi Erkek Dizi/Sinema Oyuncusu



6.Fashion Tv Moda Ödülleri-Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu

YER ALDIĞI DİZİLER 1993-Beni Bul

1996-Tatlı Kaçıklar

1996-Kara Melek

1997-Böyle mi Olacaktı

1998-Gurbetçiler

2000-Hiç Yoktan Aşk

2001-Dedem, Gofret ve Ben

2002

Kumsaldaki İzler

Zeybek Ateşi

Azad

Zerda Devran

2003

Baba

Esir Şehrin İnsanları

2004-Aliye

2006-Binbir Gece

2011-2014-Muhteşem Yüzyıl

2016-Ali ve Nino

2016-2018-Vatanım Sensin

FİLMLERİ 2000-Ölümün El Yazısı

2004-Okul

2005

The Net 2.0

Babam ve Oğlum Özkan

2006

Tramvay Nezih

İlk Aşk

2008

Devrim Arabaları

Akşamdan Kalma Mehmet

2009-Acı Aşk

2010

Dersimiz Atatürk

Misafir

Akşamdan Kalma 2

2012-Akşamdan Kalma 3

2016-Ali ve Nino

2017-İstanbul Kırmızısı Orhan Şahin