Halit Ergenç eşi Bergüzar Korel'e zambak eve enginar aldı
Halit Ergenç eve enginar eşi Bergüzar Korel’e ise leylak aldığı sırada gazetecilerle karşılaşınca alışılmışın dışında utangaç tavırlar sergiledi.
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Ünlü oyuncu Halit Ergenç, önceki gün Nişantaşı'nda enginar ve sümbül alırken görüntülendi.
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Ergenç enginarları beklerken yoldan geçen hayranlarıyla da sohbet etti.
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Ergenç, fotoğraflarını çeken muhabirlere “Eşe sümbül, eve enginar” deyip güldü.
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Daha önce sakallarını keserek imaj yenileyen Ergenç, tekrar sakal uzatmaya başladığı sorulunca, "Ben benim sonuçta. Nasıl bir halimin olduğu önemli değil" dedi.
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Hızlı adımlarla evin yolunu tutan 48 yaşındaki oyuncu alışılmaşın dışanda utangaç bir tavır sergiledi hatta çiçekleri saklamaya çalıştı.
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Haftanın bir günü Feriköy’deki organik pazardan alışveriş yapan bergüzar Korel’in mutfakta hazırlayıp yakın dostlarına da dağıttığı fıstık ezmesi, konserve, turşu ve reçelleri meşhur. Bergüzar Korel hazırladığı lezzetleri ‘Love’ (Aşk) yazılı kavanozlara koyup yakınlarına da dağıtıyor.