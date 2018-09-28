Halit Ergenç: Memleketimizin şartlarına göre yapacağız

1 Bir sanatçı olarak Türk dizilerinin Çin ve benzeri uzakdoğu ülkelerine ihracı amacıyla bir konuşma yaptığını ve ülkemiz kültürünün tanıtımını amaçladığını söyleyen Halit ergenç, “Bugüne kadar Çin ile Türkiye arasında dizi sektörü açısından bir çalışma yapılmamış, Bizim dizilerimiz aslında oraya ihraç edilmiyor. Bununla ilgili bir yol açmaya çalışmak ve onların burda bizim orda iş yapabilmemiz için neler yapabiliriz üzerine bir konferans oldu’ dedi.

2 "Kültürel olarak birbirimizi tanıyabilmemiz için ön konuşma amacı güden bir toplantı yaptık diyebiliriz" diyen Ergenç şöyle konuştu: "Yaptığımız işin şöyle bir etkisi de var, bizim dizilerimiz gittiği yerlerde Türkiye’yle ilgili çok fazla merak uyandırıyor."

3 "Ordan buraya turistik olarak insanlar buraya gelmek istiyorlar. Bence her şeyden bağımsız olarak milletlerin birbiriyle kaynaşması için ortak iş yapmak iyi bir sonuç getirecektir diye düşünüyorum"