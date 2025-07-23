Halk arasında ''kabulca'' olarak da biliniyor: Ata tohumunda hasat başladı
Geçmişi 12 bin yıl öncesine dayanan ve bölge halkı arasında ''kabulca'' olarak da bilinen coğrafi işaretli siyez buğdayının hasadına başlandı.
Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yaklaşık 12 bin dekar alanda ekilen siyez buğdayı, iç ve dış piyasada ham ve işlenmiş ürün olarak talep görmeye devam ediyor. Bölgede "kabulca" veya "kaplıca" olarak da adlandırılan siyez buğdayının yaklaşık yüzde 70'i bulgur olarak değerlendirilirken, geri kalanı un ve yem üretiminde kullanılıyor.