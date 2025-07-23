Halk arasında ''kabulca'' olarak da biliniyor: Ata tohumunda hasat başladı

Geçmişi 12 bin yıl öncesine dayanan ve bölge halkı arasında ''kabulca'' olarak da bilinen coğrafi işaretli siyez buğdayının hasadına başlandı.

Halk arasında ''kabulca'' olarak da biliniyor: Ata tohumunda hasat başladı - 1

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yaklaşık 12 bin dekar alanda ekilen siyez buğdayı, iç ve dış piyasada ham ve işlenmiş ürün olarak talep görmeye devam ediyor. Bölgede "kabulca" veya "kaplıca" olarak da adlandırılan siyez buğdayının yaklaşık yüzde 70'i bulgur olarak değerlendirilirken, geri kalanı un ve yem üretiminde kullanılıyor.

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Halk arasında ''kabulca'' olarak da biliniyor: Ata tohumunda hasat başladı - 2

İlaçsız ve gübresiz yetişebilen nadir tahıllardan biri olan ve buğdayın atası kabul edilen siyez, son yıllarda yurt dışında da yoğun talep görüyor.

Halk arasında ''kabulca'' olarak da biliniyor: Ata tohumunda hasat başladı - 3

Hasadı biçerdöverlerle yapılan siyez, özellikle yerli ve organik tarıma ilgi duyan tüketiciler tarafından tercih ediliyor. Üretici çiftçiler, bu yılki rekolteden memnun olduklarını belirtti.

Halk arasında ''kabulca'' olarak da biliniyor: Ata tohumunda hasat başladı - 4

Bir diğer üretici Yasin Ciğerci ise "Siyez, çiftçiler için çok değerli çünkü 12 bin yıllık geçmişiyle bugüne kadar genetiği bozulmadan ulaşmış bir ata tohumu. Bizler de İhsangazi'de bu geleneği sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

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