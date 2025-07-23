Halk arasında ''kabulca'' olarak da biliniyor: Ata tohumunda hasat başladı

Bir diğer üretici Yasin Ciğerci ise "Siyez, çiftçiler için çok değerli çünkü 12 bin yıllık geçmişiyle bugüne kadar genetiği bozulmadan ulaşmış bir ata tohumu. Bizler de İhsangazi'de bu geleneği sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.