Halka "Evde kal" çağrısı yaptıktan sonra sokakta alkol içen başkana ceza

Avustralya'da halka "Evde kal" çağrısı yaptıktan sonra, arkadaşlarıyla sokakta alkol içen belediye başkanına para cezası kesildi. Belediye Başkanı Tony Herbert yaptığı açıklamada hatasını kabul etti. Avustralya'nın Victoria eyaletindeki Warrnambool kentinin Belediye Başkanı Tony Herbert, halka "Evde kal" çağrısı yaptı. Belediye Başkanı Tony Herbert, bu çağrının ardından arkadaşlarıyla sokakta alkol içerken görüntülendi. Başkana sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği için 1652 Avustralya doları para cezası kesildi. Belediye Başkanı Herbert, yaptığı açıklamada özür diledi ve o gece hata yaptığını kabul etti. İşte güncel rakamlara göre 6,497 vaka ve 63 ölümün yaşandığı Avustralya'dan yansıyan bazı kareler...