Halle Berry: Sonunda yakaladım onları (Spor yapan ünlüler)

Halle Berry, karın kaslarının fotoğraflarını Instagram ve Twitter hesaplarından "Sonunda yakaladım onları" başlığıyla paylaştı ve spor yapın tavsiyesinde bulundu.
Berry "Hedeflediğinizi başarmak gibisi yok. Bruised filminden beri ‘abs’ istemiştim ve sonuç? Sonunda yakaladım onları ve inanılmaz hissediyorum. Bugün sizi yerinizden kalkıp fitness barlarınıza tutunmak için cesaretlendirmek istedim arkadaşlar. Barınızı olabilecek en yüksek seviyeye koyun, hedefinizi yazın ve ona ulaşmak için çalışmaya başlayın. Kolay olmayacak ama sonucu görünce acı dolu her bir saniyeye değdiğini göreceksiniz.
Hugh Jackman
GWYNETH PALTROW
Jennifer Lopez
Daniel Craig
BRITNEY SPEARS
Vin Diesel
Kim Kardashian
Dua Lipa
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, arkadaşı Nathalie Ballout ile spor salonunda çekilen karesini sosyal medyadan yayınlandı.
Josephine Skriver
ANNE HATHAWAY
Ünlü oyuncu Anne Hathaway, Hollywood'taki bir fitness salonunda ağırlık çalışırken görüntülendi. 35 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, spor hocası eşliğinde ağır halterler kaldırdı. Hathaway'in sağlığını ve formunu korumak için düzenli spor yaptığı biliniyor.
Demet Özdemir
Gökçe Bahadır
Spor tutkusuyla bilinen oyuncu Gökçe Bahadır, spor yaparken çekilen bir karesini sosyal medyadan yayınladı.
Gökçe Bahadır
Bahadır daha önce de bir karesini Instagram hesabından paylaşmıştı.
ELÇİN SANGU
SERENAY SARIKAYA
Son olarak Fi dizisiyle izleyici karşısına çıkan Serenay Sarıkaya, projenin finalinin ardından spor yapmaya devam ediyor. Sarıkaya spor salonunda çekilen bir karesini, "Birgün yine çocuklar gibi şendim" mesajıyla yayınladı.
BURAK ÖZÇİVİT
Özge Özpirinçci
BARIŞ ARDUÇ
Hazır mısın?
EZGİ MOLA
Kilolu olduğu dönemde kimsenin kendisine başrol vermediğini; zayıfladığında ise daha ön planda olan karakterlere hayat verdiğini söyleyen Ezgi Mola, spor salonundan bir fotoğraf paylaştı. Mola "antreman bitti" diyince ben notunu düştü.
Müjde Uzman
Müjde Uzman, spor yaparken çekilen karesini sosyal medyadan paylaştı. Uzman altına ise şu notu düştü: "Akıl sağlığı korumak için birebir"
IRMAK ÜNAL
Gizem Karaca
Duygu Sarışın
Barış Murat Yağcı
KEREM BÜRSİN
EMİNA JAHOVIC
ÖZGE BORAK
Özge Borak, Hollywood yıldızı Jean-Claude Van Damme'ın bacak açma hareketini bir boks ringindeki iplerin üzerinde denedi. Ünlü oyuncu, bu konuda ne kadar başarılı olduğunu gözler önüne serdi. Borak, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Van Damme olma çabası. Dur hava atıyım azıcık bak! Henüz çok az durabiliyorum zamanla daha iyi olacak abisi" notunu yazdı.
Mine Tugay
Gülben Ergen: Kendine inanırsan daha ötesi var
Timur Acar
"Evet sallandık...Ama bunu daha da büyütüp her gün sallanıcaz, yok 4 ten sonra , ikindi de bir daha olacakmış gibi saçma şeylerle dallandırıp budaklandırmaya gerek yok... Bir an önce hayata geri dönüp, sevdiklerimiz ve ailemiz için gerekli önlemleri alıp ömrümüze devam etmemiz lazım.... o yüzden spor şart diyoruz ve en kısa zamanda depremle yaşamayı “artık” öğreniyoruz....."
Çağla Şıkel: Spor sonrası huzur paha biçilemez
Eda Taşpınar
Furkan Andıç ile Dilan Çiçek Deniz
Dilan Çiçek Deniz ve Furkan Andıç'ın spor salonunda verdikleri spor pozunu sosyal medyadan paylaştı. Sevgilisi Deniz'i kucağına alarak aşağıya sarkıtan Andıç, poz vermeyi de ihmal etmedi.
Andıç ve Deniz, fotoğrafı karşılıklı olarak Instagram hesabının hikaye bölümünden yayınladı.
Tuvana Türkay: 4. Köprü :)
Sedef Avcı
Nurgül Yeşilçay
BURCU ESMERSOY
Emina Jahovic
Emina Jahovic spor yaparken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve altına No rest is worth anything, except the rest that is earned (Dinlenmeyi hak etmek gibisi yoktur) notu düştü.
Özge Özpirinçci
Biz Böyleyiz filminin çekimleri için Çeşme'de olan Özge Özpirinçci, set arasında yoga yaparken çekilmiş fotoğrafını "Hiçbir şey düşünmemem gereken anları çok seviyorum!" notuyla paylaştı.
Ziynet Sali: Sağlam Kafa Sağlam Vücutta Bulunur...
Şeyma Subaşı
Yağmur Sarnıç
Ahmet Kural
Müjde Uzman spor salonunda çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. 34 yaşındaki oyuncu paylaşımlarının arasına sahile inmeden önce a da yoğunluğunun arasında formda kalmak için yapabileceği, basit ama etkili hareketler videosunu eklemeyi de ihmal etmedi.
IVANA SERT
Gülben Ergen
Yağmur Sarnıç
Gülben Ergen
DoğrulanmışAna oğul enerjimizin tuttuğu, keyfimizin yerinde olduğu ve sporu, sağlıklı beslenmeyi, sohbet etmeyi sevdiğimiz doğrudur
Deniz Akkaya
Deniz Akkaya
Eda Taşpınar
Demet Özdemir
Mine Tugay
Ekranlardan bir süredir uzak kalan ünlü oyuncu Mine Tugay, Instagram hesabından "En sevdiğim yoga pozu" notuyla videosunu paylaştı.
Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı
'Sabah sporu tamamdır'
Nilüfer Gürbüz spor yaparken çekilmiş fotoğrafını "Dayimgille yoga keyfi" notuyla paylaştı,.
EMİNE SANDAL
Mustafa Sandal’ın eşi Emina Sandal ülkesi Sırbistan’ın, Novi Pazar kentindeki bir ormanda yürüyüşe çıktı. Adeta akrobatlar gibi spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Sandal tatil sonrası formunu korumak için sınırlarını ne kadar zorladığı gözler önüne serdi.
Erkenci Kuş dizisinin başrol oyuncusu Can Yaman, Men’s Health dergisine kapak oldu. Kaslarını gözler önüne serdiği fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.
Popçu Murat Boz’un spor sonrası çekilen fotoğrafını abisi Ali Boz Instagram’a “İrade ve disiplin” notuyla yükledi. Boz’un fotoğrafı binlerce yorum ve beğeni aldı.
Popçu Murat Boz (38) 3 yıldır haftanın 5 günü spor yapıyor. Can Yaman ise haftanın 6 günü spor salonundan çıkmıyor.
Muhteşem Yüzyıl'da hayat verdiği 'Şehzade Selim' karakteriyle yıldızı parlayan son olarak ise Diriliş Ertuğrul Günalp'ı olarak rol alan Engin Öztürk akşam yürüyüşü yaparken objektiflere yansıdı. Öztürk, "Fırsat buldukça spor yapıyorum, akşam yürümek iyi geliyor" dedi.
6 km yürüdüğünü belirten Öztürk, "Arkadaşlar çok terledim, bu sıcak havada hasta olmayalım" diyerek, sahil yürüyüşüne devam etti.
Arif ve 216'nın yıldızları Cem Yılmaz ve Ozan Güven
GÖKÇE BAHADIR
"Güneş yokken varmış gibi davranmak. Denge önemli"
CEM YILMAZ
3 ayda 12 kilo veren Cem Yılmaz spor salonunda oğlu Kemal ile paylaştığı fotoğrafın altına: "Kemal Team!" notunu düştü.
Nur Fettahoğlu
"Gün geçtikçe daha çok keşfetmek, bedenini çözümlemek"
Berrak Tüzünataç
Berrak Tüzünataç
NESRİN CAVADZADE
Oyuncu Nesrin Cavadzade, spor salonunda çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. 34 yaşındaki oyuncu fotoğrafının altına "Bu kız yapabilir" (Thes girl can) notunu düştü.
Gökçe Bahadır
GÖZDE ÇIĞACI
Pilatesin 5. günüydü, acısa da öldürmedi
BİRİCİK SUDEN
Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, sosyal medya hesabından sık sık spor yaparken fotoğrafını paylaşıyor. Tai Chi sporuyla uğraşan Suden'in kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraf takipçileri ikiye böldü.Suden'in kaslı vücudunu gözler önüne serdiği fotoğraf, bazı takipçiler tarafından beğenilirken pek çok takipçisinin de eleştirisini aldı.
BİRİCİK SUDEN
54 yaşındaki tasarımcı, daha önce de antreman görüntüleriyle gündeme gelmişti. Profesyonel spor hocasının gözetiminde ağırlık çalışan Suden, paylaştığı videoda bacak kaslarını güçlendirdiği program esnasında ağırlıkları arttırdı. Tam 190 kilo ağırlıkla çalışan Biricik Suden'in hiç zorlanmadan mekanizmayı bacaklarıyla hareket ettirmesi takipçileri tarafından büyük takdir topladı. Ağırlığı 15 x 4 set yani 60 kez bacaklarıyla iten Suden, bir sonraki hedefinin ise 220 kilo olduğunu söyledi..
EMİNA JAHOVIC
Gökçe Bahadır
EDA TAŞPINAR
Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen sosyetik güzel Eda Taşpınar spor yaparken çekilmiş bir karesini sosyal medyadan paylaştı. Modaya merakıyla bilinen ve modellik yapan Taşpınar, paylaşımının altınsa ise şu notu düştü: Kanatlarımı açarak uçabileceğim
ÇİĞDEM BATUR
DENİZ AKKAYA
EZGİ MOLA
EBRU ŞALLI
HATİCE
GÖKHAN TÜRKMEN
"Öyle dümdüz gitti!"
FUNDA ARAR
HELİN AVŞAR
ASENA TUĞAL
İREM DERİCİ
İREM SAK
YONCA EVCİMİK
MFÖ'nün solisti Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'in paylaştığı kaslı fotoğraflar çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Uzun süredir Tai Chi sporuyla uğraşan Biricik Suden sosyal medya hesabından sık sık spor salonundan fotoğraflarını paylaşıyor. 56 yaşındaki Suden'in son paylaşımındaki fit görüntüsü takipçilerinin beğenisini kazandı.
"YÜZDE 80'İ BESLENME"
Biricik Suden bir takipçisinden gelen, "Biricik Hanım nasıl besleniyorsunuz merak ediyorum.. Bir de haftanın kaç günü, kaç saat spor yapıyorsunuz? Ve kesinlikle süper görünüyorsunuz. Bravo size" yorumu üzerine; "Beslenme konusu çok detaylı buradan yazmam zor olur. Yeni sorulara kapı açar ve uzar gider. Spor haftada en az 3-4 gün yapmalısınız ben 7 gün yapıyorum. %80'i beslenmedir bu işin. En geç 23.00'da uyku da olmak da önemli." açıklamasında bulundu.