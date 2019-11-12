Halle Berry: Sonunda yakaladım onları (Spor yapan ünlüler)

Halle Berry, karın kaslarının fotoğraflarını Instagram ve Twitter hesaplarından "Sonunda yakaladım onları" başlığıyla paylaştı ve spor yapın tavsiyesinde bulundu.

Berry "Hedeflediğinizi başarmak gibisi yok. Bruised filminden beri ‘abs’ istemiştim ve sonuç? Sonunda yakaladım onları ve inanılmaz hissediyorum. Bugün sizi yerinizden kalkıp fitness barlarınıza tutunmak için cesaretlendirmek istedim arkadaşlar. Barınızı olabilecek en yüksek seviyeye koyun, hedefinizi yazın ve ona ulaşmak için çalışmaya başlayın. Kolay olmayacak ama sonucu görünce acı dolu her bir saniyeye değdiğini göreceksiniz.