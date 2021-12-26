Halle Berry: Zendaya'ya bakınca kendimi görüyorum

Haberler 26.12.2021 - 14:58
Bruised filminde oyunculuk dışında ilk kez yönetmenlik de yapan Halle Berry, Hollywood'un yükselen yıldızlarından Zendaya'nın hakkında konuştu.
Halle Berry, Variety'e verdiği röportajda Zendaya'yı çılgınca yetenekli olarak tanımladı ve "Yazacak, yönetecek ve kısa sürede benim yaptığımdan daha ileri gidecek" diyerek Zendaya'nın da kendisi gibi kamera arkasına da geçeceği tahmininde bulundu.
Zendaya'nın, Malcolm & Marie'deki performansını çok sevdiğini ve çok yenilikçi bulduğunu söyleyen Halle Berry, "Bu çalışmanın dürüstlüğü ve sadeliği bana onun için sınırın gökyüzü olduğunu söyledi. O cesur, risk almaktan korkmuyor, özgün ve çılgınca güzel. Ama güzel olmamaktan da korkmuyor" dedi.
Hollywood yıldızı "Zendaya'yo güzelliğinden daha büyük olmak için savaşacak bir oyuncu olarak görüyorum. Güzelliğine güvenmiyor. Oyuncu olarak çok çalışıyor ve risk alacak. Bu süreçte bizi şaşırtacağını düşünüyorum. Ve bizi şaşırtacağı ve güzelliğine yeteneğiyle meydan okuyacağı tüm yolları görmek için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.
Son olarak Spider-Man: No Way Home'da seyirci karşısına çıkan Zendaya, 2021'in başarılı filmlerden Dune'da yer aldı, Euphoria dizisi ile Emmy ödülü kazandı. 25 yaşındaki oyuncu ayrıca 2021'in Moda ikonu seçildi.
Zendaya oynadığı projelerin yanı sıra Örümcek Adam'daki (Spider-Man) rol arkadaşı Tom Holland ile yaşadığı aşk ile gündemde.