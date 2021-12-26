Halle Berry: Zendaya'ya bakınca kendimi görüyorum

Halle Berry, Zendaya'la baktığında kendi gençliğini gördüğünü ve genç oyuncunun kendisinden daha kısa sürede çok şey başaracağını düşündüğünü söyledi.

Haberler 26.12.2021 - 14:58

Halle Berry: Zendaya'ya bakınca kendimi görüyorum - 1

Bruised filminde oyunculuk dışında ilk kez yönetmenlik de yapan Halle Berry, 'un yükselen yıldızlarından Zendaya'nın hakkında konuştu.

Halle Berry: Zendaya'ya bakınca kendimi görüyorum - 2

Halle Berry, Variety'e verdiği röportajda Zendaya'yı çılgınca yetenekli olarak tanımladı ve "Yazacak, yönetecek ve kısa sürede benim yaptığımdan daha ileri gidecek" diyerek Zendaya'nın da kendisi gibi kamera arkasına da geçeceği tahmininde bulundu.

Halle Berry: Zendaya'ya bakınca kendimi görüyorum - 3

Zendaya'nın, Malcolm & Marie'deki performansını çok sevdiğini ve çok yenilikçi bulduğunu söyleyen Halle Berry, "Bu çalışmanın dürüstlüğü ve sadeliği bana onun için sınırın gökyüzü olduğunu söyledi. O cesur, risk almaktan korkmuyor, özgün ve çılgınca güzel. Ama güzel olmamaktan da korkmuyor" dedi.

Halle Berry: Zendaya'ya bakınca kendimi görüyorum - 4

Hollywood yıldızı "Zendaya'yo güzelliğinden daha büyük olmak için savaşacak bir oyuncu olarak görüyorum. Güzelliğine güvenmiyor. Oyuncu olarak çok çalışıyor ve risk alacak. Bu süreçte bizi şaşırtacağını düşünüyorum. Ve bizi şaşırtacağı ve güzelliğine yeteneğiyle meydan okuyacağı tüm yolları görmek için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.

Halle Berry: Zendaya'ya bakınca kendimi görüyorum - 5

Son olarak Spider-Man: No Way Home'da seyirci karşısına çıkan Zendaya, 2021'in başarılı filmlerden Dune'da yer aldı, Euphoria dizisi ile Emmy ödülü kazandı. 25 yaşındaki oyuncu ayrıca 2021'in Moda ikonu seçildi.

Halle Berry: Zendaya'ya bakınca kendimi görüyorum - 6

Zendaya  oynadığı projelerin yanı sıra Örümcek Adam'daki (Spider-Man) rol arkadaşı Tom Holland ile yaşadığı aşk ile gündemde. 

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