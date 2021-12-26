Halle Berry: Zendaya'ya bakınca kendimi görüyorum

Hollywood yıldızı "Zendaya'yo güzelliğinden daha büyük olmak için savaşacak bir oyuncu olarak görüyorum. Güzelliğine güvenmiyor. Oyuncu olarak çok çalışıyor ve risk alacak. Bu süreçte bizi şaşırtacağını düşünüyorum. Ve bizi şaşırtacağı ve güzelliğine yeteneğiyle meydan okuyacağı tüm yolları görmek için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.



