Halle Berry'nin 54 yaşında fit olma sırrı

Ünlü oyuncunun paylaşımı binlerce beğeni alırken, pek çok övgü içeren yorum da yağdı. Ünlü oyuncu Taraji P. Henson, “Ben daha fazla çalışmalıyım” şeklinde esprili yorum yazdı.

Kerry Washington da “Tamam, bu etkileyici olmanın ötesinde. Ayaklarını nasıl öyle kaldırabiliyorsun? Nasıl aşağı iniyorsun? Çok fazla sorum var” diye yazdı.