Halle Berry'nin terli görüntüsü yeni bir marka yarattı

1 İngiliz kardeşler Hayley Leete (48) ve Theresa Pope (53), Ellen DeGeneres'in sunduğu The Ellen Show'da izledikleri Oscarlı oyuncu Halle Berry’nin (52) koltuk altındaki ter izlerini görünce şaşkınlığa uğradı.

2 Biraz araştırınca çoğu yıldızın benzer bir sorunu olduğu ve buna bir çözüm bulamadıklarını öğrendiler. Koltuk altı için kıyafete yapıştırılan bantlar ve bazı pedler vardı, ama hepsi kullanışsızdı.







3 Bu ihtiyaçtan yola çıkarak koltuk altına doğrudan yapıştırılan, hafif, rahat ve hissedilmeyecek kadar ince bir ped geliştirmeye karar verdiler. İki yıl önce piyasaya çıkardıkları pedler büyük ilgi uyandırdı.





4 TV programlarında yarışmacılar, moda haftalarında modellerin kullanmaya başlamasıyla pedler yaygınlaştı. Öyle ki şirketin değeri 3 milyon dolar ile ifade ediliyor.