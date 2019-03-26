Halle Berry'nin terli görüntüsü yeni bir marka yarattı
Dünyaca ünlü oyuncu Halle Berry’nin 'terli' görüntüsü büyük olay yaratmıştı. Oyuncunun koltuk altındaki ter izlerinden yola çıkan iki kardeş ise ter lekelerini önleyen ped geliştirdi. Şirketleri 2 yılda 3 milyon dolarlık değere ulaştı.
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İngiliz kardeşler Hayley Leete (48) ve Theresa Pope (53), Ellen DeGeneres'in sunduğu The Ellen Show'da izledikleri Oscarlı oyuncu Halle Berry’nin (52) koltuk altındaki ter izlerini görünce şaşkınlığa uğradı.
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2Biraz araştırınca çoğu yıldızın benzer bir sorunu olduğu ve buna bir çözüm bulamadıklarını öğrendiler. Koltuk altı için kıyafete yapıştırılan bantlar ve bazı pedler vardı, ama hepsi kullanışsızdı.
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3Bu ihtiyaçtan yola çıkarak koltuk altına doğrudan yapıştırılan, hafif, rahat ve hissedilmeyecek kadar ince bir ped geliştirmeye karar verdiler. İki yıl önce piyasaya çıkardıkları pedler büyük ilgi uyandırdı.
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4TV programlarında yarışmacılar, moda haftalarında modellerin kullanmaya başlamasıyla pedler yaygınlaştı. Öyle ki şirketin değeri 3 milyon dolar ile ifade ediliyor.
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510’lu bir paketi 12 dolar olan pedler teri emiyor ve aynı zamanda koltuk altının hava almasını da sağlayan yapısıyla daha çok terlemeyi önlüyor.