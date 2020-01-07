Hallstatt Köyü'nde Karlar Ülkesi isyanı

Disney'in popüler animasyon filmi Frozen'a (Karlar Ülkesi) ilham olan Avusturya'nın Hallstatt Köyü, Instagram mağduru oldu.

780 kişinin yaşadığı köye günde 10 bin kişinin geldiğini söyleyen Hallstatt Belediye Başkanı Alexander Scheutz. "Köyün sakinleri etrafta uçan drone'lardan hatta tuvaletlerini kullanmak için sürekli gelen turistlerden bıkmış durumda. Köyümüzden uzak durmaları için yalvarıyorum" dedi.