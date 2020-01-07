Hallstatt Köyü'nde Karlar Ülkesi isyanı

Birinci filmden 6 yıl sonra, kasım ayında vizyona giren Karlar Ülkesi 2 (Frozen 2) gişede rekorları altüst etmekle kalmadı animasyona ilham veren Avusturya'nın Hallstatt Köyü'nde de hayatı altüst etti.

Disney'in popüler animasyon filmi Frozen'a (Karlar Ülkesi) ilham olan Avusturya'nın Hallstatt Köyü, Instagram mağduru oldu.

AVUSTURYA'NIN EŞSİZ GÜZELLİKTEKİ KASABASI: HALLSTATT 

780 kişinin yaşadığı köye günde 10 bin kişinin geldiğini söyleyen Hallstatt Belediye Başkanı Alexander Scheutz. "Köyün sakinleri etrafta uçan drone'lardan hatta tuvaletlerini kullanmak için sürekli gelen turistlerden bıkmış durumda. Köyümüzden uzak durmaları için yalvarıyorum" dedi.
UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Hallstat "Instagram'da en fazla fotoğrafı paylaşılan köy" olarak ünlendi.
Hallstatt Köyü'nden fotoğraflar...

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