Halsey doğum sonrası çatlaklarını paylaştı

08.08.2021 - 16:07
Anne olduktan üç hafta sonra paylaşımlar yapan Halsey, bebeğini emzirdiği anları paylaşmıştı.
Halsey bu sefer de doğum sonrası karnında oluşan çatlaklarını paylaştı. Halsey paylaşımına "Her şey göründüğü gibi" notunu düştü. Halsey'in bu paylaşımı takipçilerinden beğeni topladı.
ÇOCUĞUMUZ RAMAZANI DA YAŞAYACAK"
Hamilelik sürecini sık sık sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı, geçen ay Allure Dergisi'ne konuşmuş, "Çocuğumuz siyahi bir büyükbaba ile Türk büyükbabaya sahip olacak. Hem Noel'i hem de Ramazan'ı yaşayacak" demişti.