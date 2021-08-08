Halsey doğum sonrası çatlaklarını paylaştı

Türk senarist Alev Aydın'la birlikte olan dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, geçen ay oğlu Ender Ridley’ı dünyaya getirdi. Halsey, doğumdan sonraki çatlaklarını sosyal medyada paylaştı.

08.08.2021 - 16:07

Halsey doğum sonrası çatlaklarını paylaştı - 1
Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, Türk senarist Alev Aydın ile birlikteliğinden olan oğlu Ender Ridley'ı 14 Temmuz'ds ayında kucağına aldı.
Halsey doğum sonrası çatlaklarını paylaştı - 2

Anne olduktan üç hafta sonra paylaşımlar yapan Halsey, bebeğini emzirdiği anları paylaşmıştı.

Halsey bu sefer de doğum sonrası karnında oluşan çatlaklarını paylaştı. Halsey paylaşımına "Her şey göründüğü gibi" notunu düştü. Halsey'in bu paylaşımı takipçilerinden beğeni topladı.

Halsey doğum sonrası çatlaklarını paylaştı - 3
Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Halsey ile senarist Alev Aydın, müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından duyurmuştu. Halsey, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Müteşekkirim. En 'ender' ve haz dolu doğum için. Aşktan güç aldı" notunu düşmüştü.
Halsey doğum sonrası çatlaklarını paylaştı - 4

ÇOCUĞUMUZ RAMAZANI DA YAŞAYACAK"

Hamilelik sürecini sık sık sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı, geçen ay Allure Dergisi'ne konuşmuş, "Çocuğumuz siyahi bir büyükbaba ile Türk büyükbabaya sahip olacak. Hem Noel'i hem de Ramazan'ı yaşayacak" demişti.

Halsey doğum sonrası çatlaklarını paylaştı - 5
"ALEV HAYATIMI YAZIYORDU"

Türk senarist Alev Aydın ile birlikteliğinin nasıl başladığını da anlatan 26 yaşındaki şarkıcı, şöhretin ilişkilerini etkileyeceğinden endişe ettiğini söylemişti.

Halsey, "Hayatım hakkında bir film yazıyordu, bir biyografi, bu yüzden birlikte çok zaman geçirdik. Bir gece gerçekten halka açık bir yere birlikte gittik. Ayrılırken paparazzi, hayranlar tarafından adeta yutuldum. Her şey çok dramatikti, bir film sahnesi gibi. Omzumun üzerinden baktım ve 'Aman Tanrım, hoşça kal bile demedim!' diye düşündüm. Arabada oturduğumu ve onu bir daha asla göremeyeceğim, onu hayatını mahvedemeyecek kadar çok seviyorum ve onu tüm bu çılgınlığın içine sürükleyecek kadar çok seviyorum' dediğimi hatırlıyorum" demişti.

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