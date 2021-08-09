Halsey Türkçeyi ilerletti: Tombalak bebe

09.08.2021 - 15:33 | Son Güncelleme : 09.08.2021 - 15:36
Türk senarist Alev Aydın ile mutlu bir birlikteliği olan ünlü şarkıcı Halsey, bu yılın başında hamile olduğunu duyurmuştu. Halsey oğlu Ender Ridley'ı geçen hafta kucağına aldı.
26 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, duvarında "Ender" yazılı olan odanın fotoğraflarını, Instagram sayfasında paylaştı.
"TOMBİŞ LIFE"
Ünlü şarkıcının İngilizce olarak, "Evet... İşte böyle bir şeye benziyor" diye yazdığı paylaşımına sevgilisi Alev Aydın'dan "That tombiş life" (Bu tombiş hayat) yorumu geldi.
Buna Halsey de "Tombalak bebe" yazarak yanıt verdi.
DOĞUM ÇATLAKLARINI SERGİLEDİ
Şarkıcının bu paylaşımı cesaret örneği olarak görülmüş, takipçilerinden beğeni toplamıştı.