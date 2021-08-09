Halsey Türkçeyi ilerletti: Tombalak bebe

ABD'de yaşayan Türk senarist Alev Aydın ile mutlu bir birliktelik sürdüren ve oğlu Ender Ridley'i geçtiğimiz haftalarda kucağına alan Halsey, oğlunun odasının fotoğraflarını paylaştı. Ünlü şarkıcı, sevgilisine Türkçe yorum yazarak, "Tombalak bebe" ifadesini kullandı.

09.08.2021 - 15:33 | Son Güncelleme : 09.08.2021 - 15:36

Halsey Türkçeyi ilerletti: Tombalak bebe - 1

Türk senarist Alev Aydın ile mutlu bir birlikteliği olan ünlü şarkıcı Halsey, bu yılın başında hamile olduğunu duyurmuştu. Halsey oğlu Ender Ridley'ı geçen hafta kucağına aldı.

Halsey Türkçeyi ilerletti: Tombalak bebe - 2

26 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, duvarında "Ender" yazılı olan odanın fotoğraflarını, Instagram sayfasında paylaştı.

Halsey Türkçeyi ilerletti: Tombalak bebe - 3

"TOMBİŞ LIFE"

Ünlü şarkıcının İngilizce olarak, "Evet... İşte böyle bir şeye benziyor" diye yazdığı paylaşımına sevgilisi Alev Aydın'dan "That tombiş life" (Bu tombiş hayat) yorumu geldi.

Buna Halsey de "Tombalak bebe" yazarak yanıt verdi. 

Halsey Türkçeyi ilerletti: Tombalak bebe - 4
Bir süre önce Türkçe öğrenmeye başladığını açıklayan Halsey'in bu yanıtına Türk takipçilerinden de çok sayıda yorum geldi. Ünlü şarkıcının Türk takipçileri Alev Aydın ile Halsey'e ne kadar tatlı olduklarını belirten yorumlar yazdı.
Halsey Türkçeyi ilerletti: Tombalak bebe - 5
14 Temmuz'da doğum yapan Halsey, önceki gün, doğum sonrası karnında oluşan çatlaklarının fotoğrafını paylaşmıştı. Halsey paylaşımına "Her şey göründüğü gibi" notunu düşmüştü.
Halsey Türkçeyi ilerletti: Tombalak bebe - 6

DOĞUM ÇATLAKLARINI SERGİLEDİ

Şarkıcının bu paylaşımı cesaret örneği olarak görülmüş, takipçilerinden beğeni toplamıştı.

Halsey Türkçeyi ilerletti: Tombalak bebe - 7
Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan Halsey ile senarist Alev Aydın, bebeklerinin doğum haberini sosyal medya hesaplarından duyurmuştu. Halsey, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Müteşekkirim. En 'ender' ve haz dolu doğum için. Aşktan güç aldı" notunu düşmüştü.

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