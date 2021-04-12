Halsey'den yeni hamilelik pozu

Türk senarist Alev Aydın ile birlikteliğinden ilk çocuğunu bekleyen dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, göbeğini basketbol topuyla kıyasladığı yeni hamilelik pozlarını paylaştı.

ntv.com.tr 12.04.2021 - 09:12

Halsey'den yeni hamilelik pozu - 1
Türk senarist Alev Aydın ile birlikte olan dünyaca ünlü Macaristan asıllı Amerikalı şarkıcı Halsey, ilk çocuğuna hamile. 26 yaşındaki şarkıcı, hamileliğinde son halini gösteren sosyal medya paylaşımı yaptı.
Halsey'den yeni hamilelik pozu - 2

Halsey, büyüyen karnını basketbol topuyla kıyaslayan paylaşımlar yaptı. 

Instagram'da 23,9 milyon takipçisi olan ünlü şarkıcnın fotoğraflarına 4 milyona yakın beğeni yapılırken, binlerce beğebi mesajı yağdı. 

Halsey'den yeni hamilelik pozu - 3
Halsey, hamilelik haberini ocak ayında, göbeğini gösteren fotoğraflarla duyurmuş, "Sürpriz" notunu yazmıştı.
Halsey'den yeni hamilelik pozu - 4
Halsey, hamileliğiyle ilgili yaptığı açıklamasında, hamileliğinin tamamen planlı olduğunu söylemişti.
Halsey'den yeni hamilelik pozu - 5

Sık sık hamilelik pozlarını paylaşan Halsey, anneliğe hazırlık aşamasıyla ilgili, “Çok yemek pişiriyorum, her zamankinden daha fazla uyuyorum, çok fazla kitap okuyorum" demişti.

Halsey'den yeni hamilelik pozu - 6

Halsey, sevgilisi Alev Aydın'la iki yıldır gözlerden uzak birliktelik yaşıyor. 

Alev Aydın, uzun süredir ABD'de yaşıyor. Senaristlik ve yapımcılık yapan Aydın, çeşitli filmlerde de rol aldı.

Halsey, Ekim 2020'de Türkiye'ye gelmiş, Türkiye gezisinden fotoğraflar paylaşmıştı. 

Şarkıcı, yaptırdığı DNA testi sonucu  yüzde 11 Türk olduğunu açıklamıştı.

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