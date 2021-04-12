Halsey'den yeni hamilelik pozu

ntv.com.tr 12.04.2021 - 09:12
Halsey, büyüyen karnını basketbol topuyla kıyaslayan paylaşımlar yaptı.
Instagram'da 23,9 milyon takipçisi olan ünlü şarkıcnın fotoğraflarına 4 milyona yakın beğeni yapılırken, binlerce beğebi mesajı yağdı.
Sık sık hamilelik pozlarını paylaşan Halsey, anneliğe hazırlık aşamasıyla ilgili, “Çok yemek pişiriyorum, her zamankinden daha fazla uyuyorum, çok fazla kitap okuyorum" demişti.
Halsey, sevgilisi Alev Aydın'la iki yıldır gözlerden uzak birliktelik yaşıyor.
Alev Aydın, uzun süredir ABD'de yaşıyor. Senaristlik ve yapımcılık yapan Aydın, çeşitli filmlerde de rol aldı.
Halsey, Ekim 2020'de Türkiye'ye gelmiş, Türkiye gezisinden fotoğraflar paylaşmıştı.
Şarkıcı, yaptırdığı DNA testi sonucu yüzde 11 Türk olduğunu açıklamıştı.