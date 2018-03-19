Haluk Bilginer: 170 dakika dizi mi olur?
Cumartesi akşamı puhutv'den yayınlanan Şahsiyet'te başrolde yer alan Haluk Bilginer, televizyonda dizileri için, "170 dakika dizi mi olur?" dedi.
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Haluk Bilginer, Cansu Dere ve Müjde Ar’ın başrolünü paylaştığı, ‘Şahsiyet’ dizisinin ekibi ilk üç bölümü önceki akşam Ortaköy Feriye’de izledi.
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2Gösterim sonrası gazetecilere konuşan usta oyuncu Bilginer şu ifadeleri kullandı: “Ortaya alışılmışın dışında başka bir iş çıktı. Televizyonun geleceği artık internette..."
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"170 dakika dizi mi olur? O kadar uzun süreli olunca, kaliteye önem veremiyorsunuz. Hayat gibi, az ve öz olacak”
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4Seri katili oynayan 63 yaşındaki oyuncu, “Role hazırlık yapmadım. Sadece senaryoyu okudum. Her insan seri katildir, sadece ortaya çıkarmaz” diye konuştu.
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Şahsiyet'in ilk üç bölümü geçtiğimiz cumartesi akşamı puhutv'den izleyiciyle buluşmuştu.