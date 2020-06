Haluk Bilginer 65 yaşında!

Ankara Devlet Konservatuvarı'nda tiyatro öğrenimi gördü. Mezun olduktan sonra İngiltere'ye giderek Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi`nde (LAMDA) ileri tiyatro öğrenimi gördü. 1980 ile 1991 arasından İngiltere'de çeşitli tiyatrolarda rol aldığı oyun ve müzikallerden başlıcaları: My Fair Lady, Kafkas Tebeşir Dairesi, Macbeth, Pal Joey, Belami (West End`de Ken Hill`in) Phantom of the Opera.

ROL ALDIĞI PROJELER



Kara Yazı (2017) - Oğuz

New Blood (2016) - John Malik

Kaçak (2014) - Ustura Faysal

Hayatımın Rolü (2012)

Acayip Hikayeler (2012) - Sinan

İstanbul'un Altınları

Ezel (2010-2011) - Kenan Birkan

Cuma'ya Kalsa (2010) - Cuma

EastEnders (BBC, Londra 250. bölüm)

The Adventures of Young Indiana Jones: Daredevils of the Desert (1992) (Albay Ismet Bey)

Gecenin Öteki Yüzü