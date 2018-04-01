Haluk Bilginer: Mesleksiz ünlülere ‘sanatçı’ diyoruz
Puhutv’deki ‘Şahsiyet’ dizisinde sergilediği performansla seyircinin beğenisini kazanan Haluk Bilginer, “Mesleksiz ünlülere ‘sanatçı’ diyoruz. Ben sanatçıyım diyene soracaksın mesleğin nedir abla? Biraz daha sanatla ilgilenmelerini tavsiye ederim” dedi.
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Haluk Bilginer, son olarak başrolde yer aldığı; Hakan Günday’ın yazdığı, Onur Saylak’ın yönettiği Puhutv’nin ses getiren dizisi ‘Şahsiyet’le seyirci karşısında.
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Dizi için, “Beni çok heyecanlandıran ve benzerleriyle karşılaşmadığımız bir senaryo” diyen Bilginer, “Bildiğimiz seri katil hikâyesi değil. Adam kahraman da değil, tipik psikopat da. Yok olması gereken insanların listesini yapmış. Alzheimer olunca nasıl olsa unutacağım diye başlıyor sırayla... Şahane bir kara komedi/gerilim. Hakan Günday çok iyi yazmış, Onur Saylak da çok iyi çekiyor” dedi.
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Hürriyet’ten Çınar Oskay’a konuşan Bilginer, oyunculukta olgunluk döneminde olduğunu söyleyerek, “Tiyatro hayat, sinema sanat, televizyonsa bir mobilya. Televizyon sanatı diye bir şey olmaz. Sinema yönetmenin, tiyatro oyuncunun sanatı” şeklinde konuştu.
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“Mesleksiz ünlülere ‘sanatçı’ diyoruz. Ben oyuncuyum mesela, öbürü heykeltıraştır, diğeri dansçıdır” diyen Bilginer, “Ben sanatçıyım diyene soracaksın mesleğin nedir abla? Biraz daha sanatla ilgilenmelerini tavsiye ederim” ifadesini kullandı.
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Sokakta rahat yürüyemediğini söyleyen ünlü oyuncu, “Gözlük, şapka, kadın kıyafetine bile girsen tanırlar! Şöhret vesaire hep yolculukta başınıza gelen şeyler, hedeflenecek şeyler değil. Mesleğin yan etkileri” dedi.
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Bilginer, evlilik hakkındaki düşüncelerini de şöyle açıkladı:
“Toplu yaşama geçişte uydurduğumuz bir şey. Bu odadaki herkesi yönetiyor olsam derim ki: ‘Sen bununla evlen, borca gir, çocuk yap, işime de karışma.’ İnsanları kontrol etmek için... Doğada böyle bir şey yok. Kendi uydurduğu değerlerle çok vakit kaybediyor insan. Yazık oluyor güzelim zamana.”