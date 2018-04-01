Haluk Bilginer: Mesleksiz ünlülere ‘sanatçı’ diyoruz

Dizi için, “Beni çok heyecanlandıran ve benzerleriyle karşılaşmadığımız bir senaryo” diyen Bilginer, “Bildiğimiz seri katil hikâyesi değil. Adam kahraman da değil, tipik psikopat da. Yok olması gereken insanların listesini yapmış. Alzheimer olunca nasıl olsa unutacağım diye başlıyor sırayla... Şahane bir kara komedi/gerilim. Hakan Günday çok iyi yazmış, Onur Saylak da çok iyi çekiyor” dedi.