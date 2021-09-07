Haluk Levent: Covid testim negatif

ntv.com.tr
Haluk Levent
Ünlü şarkıcı Haluk Levent, corona virüsü atlattığını sosyal medyadan duyurdu. 52 yaşındaki şarkıcı, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Moskova için zorunlu PCR testi sonucu Covid pozitif çıkmıştım. Hatta yanlıştır diye kan testi de yaptırmıştım. Sonuç pozitifti. Öksürük, ağrı, ateş filan. Hiç, hiçbirini yaşamadım. Bugün 8. gün ve az önce haber geldi. Testim negatif. Herkesin rahat atlatması dileğiyle" diye yazdı.
AHBAP Derneği'nin kurucusu olan sanatçı, corona virüse yakalandığını da geçen hafta sosyal medya hesabından duyurmuştu. Levent, "Canlarım, bugün Moskova'da Rus Kızıl Ordu ile provalar yapacaktım. Cumhuriyet marşlarıyla ilgili. Biliyorsunuz gelecek ay Rus Kızıl Ordu ile konserkerim var. Gidemedim Moskova'ya. Çünkü dünden yaptırdığım PCR testi pozitif çıkmış" diyerek şunları eklemişti:
"COVİD OLMADIĞIMA YEMİN EDEBİLİRİM AMA İSPAT EDEMEM"
"Ben de inanamıyorum. Şaşkınlık içerisindeyim çünkü hiçbir belirtisi yok. Covid olmadığıma yemin edebilirim ama ispat edemem. Bu nedenle birkaç gün dinlenmem gerekecek. Doktor 2 kez aşı olduğumdan dolayı böyle sağlıklı ve hafif atlattığımı söylüyor. Ama ben hafif niye atlatıyorum onu da bilmiyorum. Hiç değişen bir şey yok ama yine de birkaç gün konserlerim var onlar ertelenecek."
Ezgi Mola
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, corona virüsü atlattığını açıkladı. 38 yaşındaki oyuncu, "Ne olur ne olmaz diye iki kez test yaptırdım. Kimseye riske atmaya gerek yok" dedi. Mola, "Çok kolay atlattım. Aşı olduğumdan dolayı olduğunu düşünüyorum. Aşı olmayan arkadaşlarımızı da görüyorum, ağır geçiyorlar" sözleriyle, aşının önemine vurgu yaptı.
Corona virüse yakalandığını söylediği açıklamasında, testlerinden bazılarının pozitif bazılarının ise negatif çıktığını belirten Mola, hiçbir semptom yaşamadığını anlatmıştı.
Son durumuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncu, "Temasım olduğu için kendimi karantinaya aldım. Yedi kez test oldum; testlerimin bazıları pozitif, bazıları ise negatif. Dolayısıyla risk durumu devam ettiği için sürekli negatif çıkana kadar testlerime devam edeceğim. İki doz aşı olmamın etkisiyle en ufak bir semptom göstermiyorum" demişti.
"İyi ki iki aşımı da yaptırmışım" diyen Mola, "Ne yazık ki yoğun bakım ünitesine bulunan hastalarının yüzde 90'ının aşısı yok. Lütfen siz de aşınızı yaptırın" sözleriyle, aşı çağırısında bulunmuştu.
Gonca Vuslateri
Corona virüse yakalanan Gonca Vuslateri, karantinasının üçüncü gününde evindeyken üzerine kaynar su dökmüştü. Bunun üzerine hastaneye kaldırılan Vuslateri, hem corona virüsle savaşıp hem de yanıklarıyla uğraştı. Kök hücre tedavisi uygulanan Vuslateri’nin bacağındaki yanıklar iyileşirken, corona virüs testi de negatif çıktı.
Sosyal medya sayfasından bir paylaşım yapan Gonca Vuslateri, “Sabah 5’in en güzel haberi. Covid: Negatif. Hastaneden çıkmıyoruz. 9. kata gidiyorum. Artık iki şey için değil tek şey için üzülebilirim yavaştan. O da geçecek ama” ifadelerini kullanarak yanan bacağının tedavisinin devam ettiğini belirtti.
Melisa Sözen
Oyuncu Melisa Sözen, sevgilisi Harun Tekin ile birlikte corona virüse yakalandıkları ve sağlıklarına kavuştukları açıkları. Sözen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bu fotoğrafta görmüş olduğunuz ikili Covid’i sağ salim geride bıraktı. Canımız doktorumuz başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına yürekten teşekkür ederiz. Tüm hastalara acil şifalar diliyor ve bu günleri geride bırakmayı dört gözle bekliyoruz" ifadesini kullandı.
Seda Bakan
Sosyal medyada paylaştığı eğlenceli dans videolarıyla adından söz ettiren Seda Bakan önceki gün Maslak’ta görüntülendi. Spora gittiğini söyleyen Seda Bakan, muhabirlerle sohbet etti. 6 ay önce corona virüse yakalanan oyuncu, hastalığın etkilerini halen yaşadığını söyledi. Bakan “6 ay geçmesine rağmen hâlâ koku alamıyorum. Çok can sıkıcı bir durum. Doktoruma başvuracağım artık” dedi.
Çelik
Şarkıcı Çelik, corona virüse yakalandığını ve hastaneye yattığını duyurdu. Şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu belirten ünlü şarkıcı, “Tedavim ve yasal karantina sürecim tamamlandı” dedi. Instagram hesabından yaşadığı süreci paylaşan şarkıcı, “17 Mart gecesi çekilen akciğer tomografisi sonucuna göre COVID teşhisiyle karantinaya alındım ve 15 günü hastanede geçirdim. İyiyim şu anda” ifadesini kullandı.
Selin Yeninci
Oyuncu Selin Yeninci, dizi çekimi için bulunduğu Adana’da corona virüse yakalandı. Yeninci, sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine yoğun bakımda tedaviye alındı. 33 yaşındaki oyuncu, 11 gün tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.
"BOĞAZ AĞRISI, KAS VE EKLEM AĞRISI İLE HALSİZLİK ÇEKTİ"
Yeninci'nin tedavisi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Bülent Soyupak şunları söyledi: "Hastamız Selin Yeninci, 21 Şubat 2021 tarihinde başlayan boğaz ağrısı, kas ve eklem ağrısı, halsizlik şikayeti üzerine yapılan PCR testi ile Covid-19 tanısı almış. Şikayetlerinin artması üzerine hastanemize başvuran Selin Yeninci'nin 26 Şubat 2021 tarihinde hastanemizin yoğun bakım servisine yatışı yapılmıştır. Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Aydın Halefoğlu tarafından takip edilen hastamız, 11 gün hastanemizde tedavi görmüştür. 6 Şubat’ta yapılan PCR testinin negatif gelmesi ve şikayetlerinin düzelmesi nedeniyle bugün, 8 Mart’ta taburcu ettik. Kendisine geçmiş olsun diyor ve bu vesileyle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayarak sağlıklı günler diliyoruz”
"ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM"
Taburcu olurken doktorlarına ve ilgili tüm sağlık personeline teşekkür eden oyuncu Selin Yeninci, “Sağlık çalışanları tüm gücüyle corona virüse karşı mücadele ediyor. Benim için çok zor ve acı dolu bir süreci sayelerinde atlatmış oldum. Corona virüsle ve diğer önemli hastalıklarla mücadele eden tüm hastalara acil şifalar diliyorum” diye konuştu.
Deniz Akkaya
Corona virüsü atlatan Deniz Akkaya hastaneden taburcu oldu. Sağlık durumunu sosyal medya hesabından paylaşan Akkaya, "Bugün hastaneden çıkmış bulunuyorum. Kalıcı hiçbir hasar kalmadan, hayata, sağlıklı yaşama ve yaşamaya devam ediyor olacağım" dedi.
Songül Öden
Corona virüse yakalanan Songül Öden sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Test sonucunun pozitif çıkmasının ardından evine kapanan Öden, durumu ağırlaşınca apar topar hastaneye kaldırıldı. 41 yaşındaki oyuncunun artan şikayetleri nedeniyle gözlem altına alındığı ve tedavisinin bir süre hastanede devam ettiği öğrenildi.
TABURCU OLDUK
Ünlü oyuncu sosyal sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak corona virüs tedavisinin tamamlandığını açıklayarak şunları söyledi:
"Bugün basında yer alan haberler sonrasında öncelikle arayan soran, herkese ilgisi ve destekleri için çok teşekkür ederiz. Eşim ile birlikte tedavi gördüğümüz hastaneden taburcu olduk. Basında bahsi geçtiği gibi kritik bir durum yaşamıyoruz hastalığı atlattık. İkimizin de sağlık durumu iyi... Başta Mart ayında hastasından COVID-19 kapıp ardından entübe edilen ve iyileştikten sonra kahramanca işinin başına geri dönen Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu ve ekibi olmak üzere odamıza gelip canı pahasına bizi iyileştirmeye çabalayan hastane personeline teşekkür ederiz... Duygularımı anlatmama imkan yok.. Canını ortaya koyan sağlık personelimizin hakkı ödenmez. Aşı dahil her türlü öncelik ve destek ilk onların hakkıdır."
İbrahim Büyükak
Komedyen, oyuncu ve senarist İbrahim Büyükak da corona virüse yakalanan ünlü isimlerdendi. Bir süre evinde tedavisi süren Büyükak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla corona virüsü yendiğini duyurdu. Bu karesini paylaşan 37 yaşındaki Büyükak, yayınladığı gönderide "Covid-19'u atlattığımın resmidir" ifadelerini kullandı.
Lewis Hamilton
Kasım ayı sonuna corona virüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton, sosyal medyadan son durumunu açıkladı. Yedi kez Formula 1 şampiyonluğu kazanan başarılı sporcu, 30 Kasım’da Covid-19’a yakalandığını öğrendikten sonra 10 gün karantinada kaldı. Teşhisin üzerinden üç hafta geçmesine rağmen hala bazı corona virüs etkileriyle mücadele ettiğini söyleyen 35 yaşındaki Hamilton, eski formuna kavuşmak için spor salonuna girdiğini açıkladı.
Hamilton, “İki ayda 6 kilo kaybettim. Bunun dördünü Covid’le verdim. Çok fazla kas kaybettim. Şimdi düşük bir güç noktasından başlamak eğlenceli değil ama gücümü geri almaya ve tekrar yüzde 100 olmaya kararlıyım. Acı yoksa kazanç da yok” ifadesini kullandı.
Gloria Estefan
Gloria Estefan, sosyal medyada paylaştığı bir video ile corona virüse yakalandını ve visürü yendiğini açıkladı. 63 yaşındaki ünlü şarkıcı, virüsü nasıl kaptığını açıklarken, her zaman maskeyle dolaştığını ancak 30 Ekim’de Miami’de bir restorandayken yanına gelen maskesiz bir hayranının kendisine çok yakın durduğunu anlattı. Estefan, “Bir gün dışarı çıktım ve maske takmayan biriyle karşılaştım. Benimle konuşurken nefesimi tuttum ama orada bir şeyler oldu” diyerek, restoranda yemek yediği için maskesini indirdiği anda virüsü kaptığını öne sürdü.
Covid-19 hastalığını geçirirken kendisinin şanslılardan olduğunu söyleyen Estefan, belirtilerinin çok kötü olmadığını, iki hafta boyunca evinde karantinada kaldığını belirtti. Ünlü şarkıcı, hayranlarına maske takıp mesafeyi korumalarını önerdi.
Nilgün Belgün
Sekiz gün boyunca hastanede Covid-19 hastalığıyla mücadele eden 67 yaşındaki oyuncu Nilgün Belgün, Covid-19'u yendiğini açıkladı. Belgün, sosyal medya hesabından, "Sevgili dostlar merhaba. Sekiz günlük zorlu bir Covid-19 sürecinden sonra bugün hastaneden evime geldim. Çok şükür iyiyim" mesajını yayımladı.
Ayşenil Şamlıoğlu
Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın Peridesi Ayşenil Şamlıoğlu, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. 64 yaşındaki oyuncu "Corona virüs ile vedalaştık. Bir daha karşılaşmayalım lütfen" ifadelerini kullandı.
Şener Şen
Corona virüse yakalanan usta oyuncu Şener Şen, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. 10 gün karantinada kalan oyuncunun son kontrollerini de yaptırdığı öğrenildi. Bir süre evinde dinlenecek olan Şen, gazetecilere görüntü vermemek için hastaneyi otoparktan terk etti. Hiçbir solunum desteğine ihtiyaç duyulmadan normal bir odada hastalık sürecini geçiren 78 yaşındaki oyuncunun, sağlığının iyi olduğu açıklandı.
Hugh Grant ve eşi Anna Eberstein
Hugh Grant, eşi Anna Eberstein ile birlikte şubat ayında corona virüse yakalandıklarını ve atlattıklarını söyledi. 60 yaşındaki aktör, yaşadığı semptomları, "Sanki göğsümün üstünde Harvey Weinstein oturuyordu" ifadesiyle açıkladı. Grunt, Stephen Colbert'in TV programında virüs hakkında konuşurken, bir ay önce test yaptırdığında hala Covid-19 antikorları taşıdığını açıkladı.
Grant, virüse yakalandığında yaşadıklarını şöyle anlattı: "Korkunç bir terlemeyle devam eden çok garip bir sendrom olarak başladı. Gözlerimin üç kat büyük olduğunu hissettim. Bu, göğsümde kocaman bir adam, Harvey Weinstein veya başka biri oturuyormuş gibi bir histi."
Ünlü yıldız, yaşadıklarının sağlık görevlileri tarafından corona virüs semptomlarıyla ilişkilendirilmeye başladığı sırada hiçbir kokuyu alamayınca paniğe kapıldığını anlattı.
Prens William
İngiltere tahtının Prens Charles’tan sonraki ikinci varisi olan Prens William’ın nisan ayında corona virüse yakalanıp Covid-19’u atlattığı ortaya çıktı.
Independent gazetesinin haberine göre, kraliyet, Cambridge Dükü’nün virüse yakalandığı haberi hakkında yorum yapmadığı gibi herhangi bir yalanlamada da bulunmadı.
The Sun gazetesine göre Prens William, test sonucunun pozitif çıkmasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamasını, “Daha önemli meseleler vardı, kimseyi üzmek istemedim” şeklinde anlattı.
William’ın saray doktorları tarafından tedavi edildiği, ailesiyle birlikte Norfolk’taki Anmer Hall kır evinde karantinada kaldığı, nisan ayı boyunca kraliyet görevlerini telefon ve görüntülü konuşmalarla sürdürdüğü öğrenildi.
Prens William’ın babası Prens Charles’ın mart ayında corona virüse yakalandığı ve hastalığı hafif semptomlarla atlattığı öğrenilmişti. Charles’ın eşi Cornwall Düşesi’nin ise corona virüs testi negatif çıkmış, çift 14 gün ayrı kalmıştı.
Prens Charles, daha sonra hastalığı ile ilgili açıklama yaptığında koku ve tat alma duyusunu yitirdiğini söylemişti.
Cristiano Ronaldo
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo’nun corona virüsü atlattığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan kısa yazılı açıklamada, 35 yaşındaki Ronaldo’nun test sonucunun negatif çıktığını bildirdi. Böylece Ronaldo’nun 19 gün sonra iyileştiği ve daha fazla tecrit altında kalmasına gerek olmadığı belirtildi.
NELER YAŞANDI?
Cristiano Ronaldo, ay başında Portekiz Milli Takımı'nın maçları için milli takım kampına katılmış, 13 Ekim’de burada yapılan test sonucunun pozitif çıktığı duyurulmuştu.
Yıldız oyuncu, daha sonra ambulans uçakla Portekiz’den İtalya’ya gelmiş, bu seyahati İtalya’da tartışma konusu olmuştu.
Ayrıca Ronaldo'nun kısa süre önce girdiği üçüncü test sonucunun da negatif çıkması üzerine yaptığı fotoğraflı paylaşım ve altına yazıp sonradan sildiği "PCR testi saçmalık" sözü de İtalya'da eleştirilmişti.
SAHADA OLABİLECEK
Cristiano Ronaldo, Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo şans verirse takımının bu hafta sonu Spezia deplasmanındaki mücadelesinde sahada yer alabilecek.
i Maynard James Keenan
Tool'un solisti Maynard James Keenan AZCentral'a verdiği bir röportajda, yakın zamanda Covid-19'a yakalandığını açıkladı.
Keenan, hastalığı atlatsa da aralarında akciğer hasarının da olduğu bazı yan etkilerden şikayetçi olduğunun bilgisini verdi.
Keenan, pandeminin henüz resmi olarak ilan edilmediği şubat ayının sonuna doğru virüse yakalandığını söyledi. 'Ortalıkta ben hastayım diye diye' dolaşmak istemediğini söyleyen, Keenan hastalığın gerçek olduğunu ve yan etkileri olduğunu söyledi. Hastalığı ve yan etkilerini atlatabilmek için çok sayıda ilaç tedavisi aldığını söyleyen Keenan, hala öksürdüğünü ve akciğerlerinde ise hasar olduğunu belirtti.
Sanatçı, şu anda kendisini nasıl hissetiği ile ilgili soruya 'Pek iyi hissetmiyorum. Hala öksürüyorum. Akciğerlerim hasarlı olduğu için hala öksürük nöbetleri yaşıyorum. Ellerimdeki ve bileklerimdeki iltihaplar daha yeni geçti. Anladığım kadarıyla virüs vücuda tuhaf ve rastgele bir şekilde saldırıyor. Benim şansıma da bu düştü' dedi.
Jim Parsons
The Big Bang Theory dizisinin sevilen karakteri Sheldon Cooper’ı canlandıran Jim Parsons, eşi Tod Spivak ile mart ayında corona virüse yakalanarak iyileştiklerini itiraf etti. ABD’li ünlü komedyen Jimmy Fallon’ın programına katılan Parsons, hastalığın daha önce hakkında konuştuğu hiçbir şeye benzemediğini ve ilk olarak gerçekten grip olduğunu düşündüğünü açıkladı. Tat ve koku duyularını tamamen kaybetmesinin ardından bunun corona virüs olduğunu fark ettiğinden bahsetti.
Comicbook'un haberine göre Parsons şu ifadeleri kullandı: Mart ortası gibi corona virüsü yakalandık. Ne olduğunu bilmiyorduk. Grip olduğumuzu sandık. Ve sonrasında daha az olası göründü ve nihayetinde koku ve tat duyumuzu kaybettik. Kesinlikle tanımlara meydan okuyor. Kendi açımdan tat ve koku duyusunun nasıl tamamen gidebileceğini fark etmedim. Ve tecritteyken yemekten başka yapacak bir şey yok.
Enes Batur
Corona virüse yakalanan ve karantina ihlali yaptığının tespit edilmesi üzerine kız arkadaşı Ece Naz Üçer ile birlikte polis tarafından Sancaktepe'de bulunan öğrenci yurduna yerleştirilen sosyal medya fenomeni Enes Batur, hastalığı yendi.
Karantina döneminin bitmesiyle evinin bahçesinde sevgilisiyle birlikte çekilen bir fotoğrafı paylaşan Enes Batur, "Seni yendik Covid-19, birlikte sağlıklı günlere. Bu zor süreçte yanımızda olan herkese sonsuz teşekkür ederiz sizleri çok seviyoruz" dedi.
Youtuber, Twitter hesabından da, "Testim negatif çıktı. KYK’dan ayrılıyorum umarım ev arkadaşlarımla mutlu olurum. Vermiş olduğum rahatsızlıktan dolayı özür dilerim." mesajını paylaştı.
Reynmen
Geçtiğimiz günlerde corona virüse yakalandığını açıklayan sosyal medya fenomeni Reynmen hastalığı yendi. Sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Reynmen, "Tat alma ve koku alma kaybı yaşamaya başladığım anda gidip test yaptırdım." dedi.
Coronavirüs sürecinde yaşadıklarını takipçileriyle paylaşan Reynmen, "Ateş ve öksürük hariç ne kadar çok belirti varsa hepsini yaşadım. Tat alma ve koku alma kaybı yaşamaya başladığım anda gidip test yaptırdım. Hastalıktan çok asla dışarı çıkamayacak olduğumu bilmek ve tek başıma olduğumu bilmek psikolojik anlamda çok yordu. Genel olarak dikkat edin" şeklinde konuştu.
Robert Pattinson
Alacakaranlık (The Twilight) serisinde canlandırdığı Edward Cullen rolüyle kariyerinde zirve yapan Robert Pattinson corona virüse yakalandığı açıkladıktan sonra ilk kez görüntülendi. Başrolünde oynadığı The Batman'ın çekimlerine ara veren ve bir süredir karantinada olan ünlü oyuncu sevgilisi Suki Waterhouse (28) ile yürüyüşe çıktı, parkta keyif yaptı. Pattinson konu hakkında açıklama yapmasa da Waterhouse ile samimi görüntüleriyle hastalığı
atlattığı mesajı verdi.
Olga Kurylenko: Hala sabahları öksürüyorum
James Bond filmi Quantum of Solace’ta ajan rolünde yer alan oyuncu Olga Kurylenko, corona virüsü yendiğini "Tamamen iyileştim" notuyla duyurdu. 40 yaşındaki oyuncu "Bir hafta boyunca kötü hissediyordum, çoğunlukla yataktaydım ve uyudum. Ateşim vardı ve başım çok ağrıyordu. İkinci hafta ateşim düştü fakat hafif bir öksürük başladı, çok yorgun hissettim. İkinci haftanın sonuna kadar kendimi tamamen iyi hissetmeye başladım" dedi. Kurylenko hala sabahları biraz öksürdüğünü ancak iyileştiğini ve gayet iyi hissettiğini belirtti.
Rita Wilson: Hiç yaşamadığım bir titreme
Rita Wilson, iyileştikten sonra ilk kez CBS This Morning adlı TV programına katılarak corona virüs deneyimini anlattı. "Son derece ağrılı, rahatsız hissettim, bana dokunulmasını istemedim. Sonra ateş başladı” diyen Wilson, “Daha önce hiç yaşamadığım gibi bir titreme geldi” diye konuştu. Ateşinin 39 dereceye çıktığını söyleyen Wilson, hastalık döneminde kendini hep çok yorgun hissettiğini belirtti.
Pink: Kimse güvende değil
Ünlü yıldız Pink oğluyla birlikte yaşadığı süreci "Son üç hafta boyunca (Jameson'ın) belirtilerini ve kendiminkileri bir günlüğe kaydettim. Üç hafta sonra hala (yüksek) ateşi var. Bu ikimiz için de lunapark treni gibiydi" diye anlattı. Astım hastası olduğunu da sözlerine ekleyen Pink, Gerçekten ama gerçekten korkutucu bir hal aldı, yalan söylemeyeceğim. Başlangıçta hep 'Eğer gençseniz...', 'Bu 65 yaş ve üstüne...', 'Çocukların hepsi güvende' gibi şeyler duyduk. Ama Jameson gerçekten çok hastaydı ve bu korkutucu. Bize çocuklarımızın iyi olacağına dair söz verdiklerini düşünmüştüm. Ama bu kesin değil. Kimse güvende değil"
Idris Elba: En kötüsünü düşündüm
Eşiyle geçirdiği karantina günlerini, “Tuhaf çünkü asla hareketsiz oturmuyorum, Sabrina da kesinlikle oturmuyor. Bence onun için daha zor, çünkü daralıyor” diye anlatan Idris Elba, “İkimiz de iyiyiz, zihinsel olarak iyimser kalmaya çalışıyoruz. Umarım sizler de iyisinizdir. Aklınızı başınızda tutun, endişelenmeyin ve panik yapmayın” dedi. Elba, “Bir astım hastası olarak en kötüsünü yaşayacağımı düşündüm ama şükürler olsun ki kurtuldum ve siz de kurtulabilirsiniz” ifadesini kullandı.
Fatih Terim: Donör olmaya hazırım
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yaklaşık 1 aydır mücadele ettiği corona virüsü yendiğini Instagram’daki canlı yayında açıkladı.
Tedavi sürecinde kilo verdiği gözlenen Terim, “Virüsün tedavisinde fayda sağladığı söylenen plazma bağışı, yani donör olmam için, eğer kıymetli hekimlerimiz kriterleri sağladığını düşünürse, seve seve elimden geleni yapmaya hazırım. İnşallah böylece birkaç insanın hayatına dokunurum, bu da beni çok mutlu eder. Belki bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ancak yeni başlangıçlar için moral olacak. Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadan, moralimizi yüksek tutacağız inşallah.
John Taylor: Bu şeyi yeneceğiz
Uzun süre düşündükten sonra açıklama yapmaya karar verdiğini söyleyen İngiliz müzik grubu Duran Duran'ın beyni John Taylor sosyal medya hesabındaki paylaşımda "3 hafta önce yaptırdığım corona virüs testim pozitif çıktı. 59 yaşında sağlam ve şanslı bir adamım ki bu süreci hafif atlattım" dedi. Tekrar sahneye çıkmak için sabırsızlandığını söyleyen sanatçı "Bu şeyi yenebiliriz ve yeneceğiz" diye konuştu.
Kristofer Hivju: Ellerinizi yıkayın
Game of Thrones dizisinde hayat verdiği Tormund karakteriyle tanınan Kristofer Hivju, yeni tip corona virüs Covid-19'dan kurtuldu. 41 yaşındaki Norveçli oyuncu, sosyal medya paylaşımında kendisinin ve eşinin virüsü yendiğini duyurdu. Hivju, "Haftalar süren karantinadan ve birkaç haftayı da evde geçirdikten sonra hastalıktan kurtulduk. Neyse ki hafif belirtiler yaşıyorduk" dedi. Oyuncu ayrıca, Covid-19'u daha ağır geçirenlere ve hastalık nedeniyle yakınlarını kaybedenlere sevgilerini gönderdiklerini söyleyerek, sevenlerine sosyal mesafeyi korumalarını, ellerini yıkamalarını ve birbirlerine dikkat etmelerini önerdi.
Tom Hanks
Corona virüse yakalanan ilk ünlülerden olan Hollywood yıldızı Tom Hanks'in yaşadıklarını ise eşi Rita Wilson anlattı: Tom'un ateşi 39 dereceye çıktı. Hastalık döneminde kendini hep çok yorgun hisetti. Tat ya da koku alma duyusunu kaybetmedi. Ateşi o kadar yüksek olmasa da bu hastalıkla başa çıkmak bizim için aynı zamanı aldı.
Demet Sağıroğlu: Darısı şifa bekleyenlerin başına
Müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Demet Sağıroğlu,"Ben iyileştim arkadaşlar. Darısı tüm hastaların, şifa bekleyenlerin başına" ifadelerini kullandı.
Levent Dörter: Sağlık Bakanlığı çok ilgiliydi
Taburcu edilen ve ev karantinasında olan Levent Dörter, Fulya’daki evinin camından sokağı izlerken görüntülendi. Pencereyi açıp gazetecilerle konuşan Dörter, “Çabuk atlattım. Çok şükür iyiyim. Her şey yolunda. Dilan da ailesiyle evde görüyor tedavisini. Sağ olsun Sağlık Bakanlığı çok ilgili. En yüksek biriminden en düşük birimine kadar çok ilgileniyor, her gün arayıp mesaj atıyorlar” dedi.
Monaco Prensi Albert: Sosyal mesafeye dikkat
Monegasque Sarayı tarafından yapılan açıklamada Corona virüs tespit edilen Prens Albert’ın tamamen iyileştiği açıklandı. Saray, Prens Albert’ın doktorlar tarafından karantina döneminin bitirilmeye karar verildiğini aktardı. Prensin yakında ailesinin yanına döneceğini ve evinde karantina sürecine devam edeceği duyuruldu. Monegasque Sarayı'ndan, "Ekselansları bir kez daha Monaco halkını evlerinde kalmaya, tedbirlere titizlikle saygı göstermeye ve başkalarıyla temasta sosyal mesafeye dikkat etmeye davet ediyor” açıklaması yapıldı.
Prens Charles
Corona virüsü (Covid-19) teşhisi konulan İngiliz Kraliyet Ailesi’nden Prens Charles, 7 gün geçirdiği karantina sürecinden sağlıklı çıktı. Clarence House’un sözcüsünden yapılan açıklamada, “Clarence House, doktoruyla görüştükten sonra Galler Prensi’nin karantinadan çıktığını doğruluyor” ifadeleri kullanıldı.
Boris Johnson: Hayatımı onlar kurtardı
Corona virüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneden taburcu edildi. Başbakan, Twitter üzerinden yayımladığı video mesajında ulusal sağlık sistemine teşekkür etti.