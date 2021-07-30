Haluk Levent'ten Cemile Öner için çağrı

"Çocuklarımı helal lokmayla büyüttüm. Yaklaşık 5 yıl önce meme kanseri tedavisi görmeye başladım. Antalya'da özel bir hastanede tedavim sürüyordu. Bir ineğim ve 2 küçükbaş hayvanım vardı" diyen Öner, "Kanser tedavim için ineğimi satmıştım. Yıllardır tek birikimim oydu. İneğimden elde ettiğim 15 bin lirayı yastığın içine koymuştum. Kapıyı zorla açıp, alevlerin arasından paramı kurtarmaya çalıştım ama olmadı. Çok üzgünüm. Şimdi ne yapacağım? 2 keçimi de kendilerini kurtarsınlar diye iplerini keserek saldım. Umarım onlar iyidir" diye konuştu.

İşte Cemile Öner'in yanan evinden diğer kareler...