Haluk Levent'ten Cemile Öner için çağrı

Şarkıcı Haluk Levent, tedavi parasını Manavgat'taki yangında kaybeden kanser hastası 'Cemile teyze' için çağrıda bulundu. Levent, "Haydi annemize gidelim" dedi.

30.07.2021 - 11:36 | Son Güncelleme : 30.07.2021 - 11:38

Haluk Levent'ten Cemile Öner için çağrı - 1
Ahbap kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangında tedavi için biriktirdiği parasını kaybeden 60 yaşındaki kanser hastası Cemile Öner için yardım çağrısında bulundu.
Haluk Levent'ten Cemile Öner için çağrı - 2
Levent, "Haydi annemize gidelim" diyerek takipçilerine seslendi.
Haluk Levent'ten Cemile Öner için çağrı - 3
Yangın sırasında kapısını kırarak evine girmeye çalışan Öner, başarılı olamayınca "Kapının hemen bitişiğindeki yastığın içinde 15 bin liram var. İneğimi satmıştım. Kanser hastasıyım, tedavimi olacağım" diyerek, gözyaşları içinde orman söndürme işçilerinden yardım istedi. Komşularının ve ekiplerin güçlükle ikna ettiği kadın, yanan evden uzaklaştırıldı.
Haluk Levent'ten Cemile Öner için çağrı - 4
İki çocuğuyla ayakta durmaya çalıştığını aktaran Öner, "Yıllarca hayvancılık yaptım. Eşimin sigortasını tamamlayarak emekli maaşını almaya başladım. Küçük de olsa bu evi yaptım. Dişimden, tırnağımdan artırarak her şeyi yaptım" dedi.
Haluk Levent'ten Cemile Öner için çağrı - 5

"Çocuklarımı helal lokmayla büyüttüm. Yaklaşık 5 yıl önce meme kanseri tedavisi görmeye başladım. Antalya'da özel bir hastanede tedavim sürüyordu. Bir ineğim ve 2 küçükbaş hayvanım vardı" diyen Öner, "Kanser tedavim için ineğimi satmıştım. Yıllardır tek birikimim oydu. İneğimden elde ettiğim 15 bin lirayı yastığın içine koymuştum. Kapıyı zorla açıp, alevlerin arasından paramı kurtarmaya çalıştım ama olmadı. Çok üzgünüm. Şimdi ne yapacağım? 2 keçimi de kendilerini kurtarsınlar diye iplerini keserek saldım. Umarım onlar iyidir" diye konuştu.

İşte Cemile Öner'in yanan evinden diğer kareler...

Haluk Levent'ten Cemile Öner için çağrı - 6
Haluk Levent'ten Cemile Öner için çağrı - 7
Haluk Levent'ten Cemile Öner için çağrı - 8

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