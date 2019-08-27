Haluk Levent'ten Emine Bulut'un kızına destek (Davaya avukatları bakacak)
Ünlü sanatçı Halut Levent, vahşice öldürülen Emine Bulut'un kızıyla Facetime (Görüntülü konuşma) yaptı. Sosyal medyadan açıklama da yapan Levent, "Davaya avukatlarımız bakacak" dedi.
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Haluk Levent, eski eşi tarafından vahşice katledilen Emine Bulut’un kızıyla görüştü. Sosyal medyadan oluşturulan destek platformu AHBAP Derneği kurucusu Levent, görüntülü arama anını ise aileden izin aldığını söyleyerek sosyal medya hesabından paylaştı.
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Levent yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “İlk günden itibaren Aile Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte ailenin yanında olduk."
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Az önce Emine Bulut’un babası ve kardeşleri Ahbap avukatlarına vekaletname verdiler! Davanın sıkı takipçisi olacağız. O bizim kızımız”
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"Fotoğrafını koymakta tereddüt ettim önce. Ama baktım ki her tarafta her yerde onun görüntüleri var ve hep ağlayan hepimizi kahreden görüntüleri. Bu sebeple aileden izin alarak yayınladım. Ben ona 'yakında yanına gelip şarkısöyleyeceğim' deyince gülümsedi. Hep gülsün!"