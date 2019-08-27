Haluk Levent'ten Emine Bulut'un kızına destek (Davaya avukatları bakacak)

Levent yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “İlk günden itibaren Aile Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte ailenin yanında olduk."

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"Fotoğrafını koymakta tereddüt ettim önce. Ama baktım ki her tarafta her yerde onun görüntüleri var ve hep ağlayan hepimizi kahreden görüntüleri. Bu sebeple aileden izin alarak yayınladım. Ben ona 'yakında yanına gelip şarkısöyleyeceğim' deyince gülümsedi. Hep gülsün!"