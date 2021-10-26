Haluk Levent'ten ressam Gökçe Erhan'a destek

Trabzon’un Sürmene ilçesinde, çevre sorunlarına eserleriyle dikkat çekmeye çalışan ressam Gökçe Erhan’ın (37) iki katlı ve yöresel mimarili evinin yanmasının ardından sanatçı Haluk Levent Erhan için çağrıda bulundu.

Haberler 26.10.2021 - 11:05

Haluk Levent'ten ressam Gökçe Erhan'a destek - 1
Trabzon’un Sürmene ilçesinde, çevre sorunlarına eserleriyle dikkat çekmeye çalışan ressam Gökçe Erhan’ın (37) iki katlı ve yöresel mimarili evi, deniz ekosistemine zarar verdiği iddiasıyla kültür balıkçılığı tesislerine karşı basın açıklamasına saatler kala çıkan yangında kül oldu.


Haluk Levent'ten ressam Gökçe Erhan'a destek - 2
Jandarma, çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangınla ilgili ‘kundaklama’ şüphesiyle inceleme başlattı. Erhan, basın açıklamasında gözyaşlarıyla “Yanan evimi tekrar ayağa kaldırabilirim ama denizi kaybettiğimizde bu geri döndürülemez” dedi.


Haluk Levent'ten ressam Gökçe Erhan'a destek - 3
Erhan'ın evinin sabotaja kurban gitme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Gelişmelerin ardından ressam Erhan'a Haluk Levent'ten destek geldi.


Haluk Levent'ten ressam Gökçe Erhan'a destek - 4

Twitter hesabından AHBAP Derneği'nin Trabzon ekibine çağrıda bulunan Levent, "Trabzon AHBAP, kızımıza ulaşalım, haydi!" dedi.

İşte ressam Erhan'ın yanan evinden diğer kareler...

Haluk Levent'ten ressam Gökçe Erhan'a destek - 5
Haluk Levent'ten ressam Gökçe Erhan'a destek - 6
Haluk Levent'ten ressam Gökçe Erhan'a destek - 7
Haluk Levent'ten ressam Gökçe Erhan'a destek - 8
Haluk Levent'ten ressam Gökçe Erhan'a destek - 9
Haluk Levent'ten ressam Gökçe Erhan'a destek - 10

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