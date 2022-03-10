Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel boşanıyor

Haberler 10.03.2022 - 17:27
2014 yılında hayatlarını birleştiren sanatçı Hamdi Alkan (55) ile oyuncu eşi Selen Görgüzel Alkan (43) boşanma kararı aldı.
Zaman zaman boşanma haberleriyle gündeme gelen ünlü çift, kısa bir süre önce yine evliliklerindeki yaşadıkları krizle gündemdeydi.
İlişkilerini noktalama kararı alan çiftin yakın çevresi de dedikoduları doğruladı.
Konuyla ilgili Habertürk'ten Aytekin Teker'e konuşan Görgüzel, "Şu an da bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız" dedi.
Görgüzel, daha önce boşanma iddialarıyla ilgili şunları söylemişti:
"Pandemi döneminde Hamdi ile tartışmalar yaşadık. Sürekli yan yanaydık. Biliyorsunuz birçok evlilik bitti pandemide, aynı şekilde bekar olanlar da evlendi. Corona virüs pandemisi sürecinde Hamdi bana taktı. Telefona bakmama takıyor, Yemek yapıyorum takıyor, yapmıyorum takıyor. Bu süreçte saçma kavgalar yaptık. Boşanma haberleri çıktı. Evet, bir dönem ilişkimiz bir sınav verdi. Boşanmanın eşiğinden döndük."
Görgüzel, daha önce rol aldığı 'Seviyorsan Git Ayrıl Bence' adlı tiyatro oyunundaki öpüşme sahnesiyle de gündeme gelmişti.
Ünlü oyuncu oyun sırasında, rol arkadaşıyla öpüşebilmek için eşinden izin alarak dikkat çekmişti.
Oyun sonrası açıklama yapan Görgüzel, "Hamdi Alkan'a senaryoyu gösterdiniz mi?" sorusuna, "Hiç göstermedim. Hamdi Bey’e işimi kararlarımı çok sormam sadece paylaşırım" yanıtını vermişti.
Alkan da daha önce boşanma iddialarıyla ilgili bir açıklama yaparak, “Memlekette daha önemli mevzular var. Hepinizi çok seviyorum. Annem yoğun bakımda şu an başka boyuttayım, her an haber gelebilir. Zaten bir anam kaldı. Bu akşam Selen hanımın doğum günü var ona sorun” demişti.