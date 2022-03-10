Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel boşanıyor

Yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel’in boşanacakları iddia edildi. Ünlü çiftin, boşanmak için yasal işlemlere başladığı öğrenildi. Görgüzel, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Haberler 10.03.2022 - 17:27

Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel boşanıyor - 1

2014 yılında hayatlarını birleştiren sanatçı Hamdi Alkan (55) ile oyuncu eşi Selen Görgüzel Alkan (43) boşanma kararı aldı.

Zaman zaman boşanma haberleriyle gündeme gelen ünlü çift, kısa bir süre önce yine evliliklerindeki yaşadıkları krizle gündemdeydi. 

Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel boşanıyor - 2

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇIKLAMA YAPACAĞIZ"

İlişkilerini noktalama kararı alan çiftin yakın çevresi de dedikoduları doğruladı.

Konuyla ilgili Habertürk'ten Aytekin Teker'e konuşan Görgüzel, "Şu an da bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız" dedi.

Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel boşanıyor - 3

"BOŞANMANIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜK"

Görgüzel, daha önce boşanma iddialarıyla ilgili şunları söylemişti:

"Pandemi döneminde Hamdi ile tartışmalar yaşadık. Sürekli yan yanaydık. Biliyorsunuz birçok evlilik bitti pandemide, aynı şekilde bekar olanlar da evlendi. Corona virüs pandemisi sürecinde Hamdi bana taktı. Telefona bakmama takıyor, Yemek yapıyorum takıyor, yapmıyorum takıyor. Bu süreçte saçma kavgalar yaptık. Boşanma haberleri çıktı. Evet, bir dönem ilişkimiz bir sınav verdi. Boşanmanın eşiğinden döndük."

Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel boşanıyor - 4

Görgüzel, daha önce rol aldığı 'Seviyorsan Git Ayrıl Bence' adlı tiyatro oyunundaki öpüşme sahnesiyle de gündeme gelmişti.

Ünlü oyuncu oyun sırasında, rol arkadaşıyla öpüşebilmek için eşinden izin alarak dikkat çekmişti. 

Oyun sonrası açıklama yapan Görgüzel, "Hamdi Alkan'a senaryoyu gösterdiniz mi?" sorusuna, "Hiç göstermedim. Hamdi Bey’e işimi kararlarımı çok sormam sadece paylaşırım" yanıtını vermişti.

Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel boşanıyor - 5

Alkan da daha önce boşanma iddialarıyla ilgili bir açıklama yaparak, “Memlekette daha önemli mevzular var. Hepinizi çok seviyorum. Annem yoğun bakımda şu an başka boyuttayım, her an haber gelebilir. Zaten bir anam kaldı. Bu akşam Selen hanımın doğum günü var ona sorun” demişti.

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