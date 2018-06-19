Hamile Kate Hudson tatilde
ntv.com.tr
Üçüncü çocuğunu dünyaya getirmeye hazırlanan Kate Hudson, büyüyen karnıyla tatilde görüntülendi.
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ABD’li oyuncu Kate Hudson, üçüncü çocuğunu dünyaya getirmeye hazırlanıyor.
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Yunanistan’daki Skiathos adasında ailesiyle tatil yapan Hudson’ın büyüyen karnı dikkat çekti.
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39 yaşındaki oyuncunun tatilde erkek arkadaşı Danny Fujikawa ve oyuncu annesi Goldie Hawn’ın olduğu görüldü.
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Bikinisiyle dolaştığı görülen Hudson’a daha sonra erkek kardeşi Oliver Hudson ile üvey babası Kurt Russell da katıldı.
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Hudson ve ailesi tekneyle Ege Denizi’ne açıldı.
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2017’den beri birlikte olan Kate Hudson ile Danny Fujikawa, nisan ayında bebek beklediklerini açıkladı.
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Eski eşi Chris Robinson’dan 14 yaşında Ryder adında bir oğlu, eski nişanlısı Matthew Bellamy’den altı yaşında Bingham adında bir oğlu olan Hudson, kız bebek dünyaya getirecek.