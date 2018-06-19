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Hamile Kate Hudson tatilde

ntv.com.tr

Üçüncü çocuğunu dünyaya getirmeye hazırlanan Kate Hudson, büyüyen karnıyla tatilde görüntülendi.

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    ABD’li oyuncu Kate Hudson, üçüncü çocuğunu dünyaya getirmeye hazırlanıyor.

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    Yunanistan’daki Skiathos adasında ailesiyle tatil yapan Hudson’ın büyüyen karnı dikkat çekti.

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    39 yaşındaki oyuncunun tatilde erkek arkadaşı Danny Fujikawa ve oyuncu annesi Goldie Hawn’ın olduğu görüldü.

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    Bikinisiyle dolaştığı görülen Hudson’a daha sonra erkek kardeşi Oliver Hudson ile üvey babası Kurt Russell da katıldı.

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    Hudson ve ailesi tekneyle Ege Denizi’ne açıldı.

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    2017’den beri birlikte olan Kate Hudson ile Danny Fujikawa, nisan ayında bebek beklediklerini açıkladı.

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    Eski eşi Chris Robinson’dan 14 yaşında Ryder adında bir oğlu, eski nişanlısı Matthew Bellamy’den altı yaşında Bingham adında bir oğlu olan Hudson, kız bebek dünyaya getirecek.

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