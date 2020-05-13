Hamile oyuncu Sophie Turner'ın büyüyen karnı ilk kez görüldü

ntv.com.tr 13.05.2020 - 08:31
Game of Thrones’un İngiliz yıldızı Sophie Turner ile Amerikalı şarkıcı eşi Joe Jonas bebek heyecanı yaşıyor. Şubat ayında hamile olduğu öğrenilen Turner’ın büyüyen karnı ilk kez belirgin bir şekilde görüldü.
Salgın günlerinde maske önlemi alarak dışarı çıkan ünlü çift, dün Los Angeles’ta yürüyüş yaparken görüntülendi.
Daha önce hep bol kıyafetlerle objektiflere yansıyan 24 yaşındaki Turner’ın karnının belirgin bir şekilde büyüdüğü görüldü.
Geçen ay James Cordan’ın The Late Late Show programına katılan çift eğlenceli bir sohbet gerçekleştirmişti. 30 yaşındaki Jonas, Turner ile birlikte olma koşulunun Harry Potter filmlerini izlemek olduğunu açıklamıştı. Jonas, “Sophie bana, ‘Benimle çıkmak istiyorsan Harry Potter filmlerinin hepsini seyretmek zorundasın’ dedi” şekline konuşmuştu.