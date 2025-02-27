HAMİLELER ORUÇ TUTABİLİR Mİ? Diyanet'e göre hamileler oruç tutabilir mi?

HAMİLELER ORUÇ TUTAMADIĞI GÜNLER İÇİN NE YAPMALI?

Hamilelik sebebiyle tutulamayan oruçlar için daha sonra “kaza” yoluna gidilir. Yani Ramazan boyunca eksik kalan gün sayısı kadar oruç, elverişli zamanda tutulur. Anne adayı hamilelik veya lohusalık dönemi bittikten sonra, sağlığına kavuşunca bu kaza oruçlarını yerine getirir. Bu oruçlar, peş peşe veya aralıklı olarak tutulabilir. Önemli olan eksik günün tamamının sonradan telafi edilmesidir. Bu konuda acele etmek iyidir fakat sağlık el vermiyorsa gecikmesi de mümkündür. İslam alimleri, hamileliğin oruç tutmamak için geçici bir mazeret olduğunu ve uygun zamanda kaza etmenin yeterli olduğunu ifade eder.





HAMİLELER TUTAMADIKLARI ORUÇ İÇİN FİDYE VERMELİ Mİ?

HAMİLELERİN ORUÇ TUTMASI ANNEYE ZARAR VERİR Mİ?

HAMİLELERİN ORUÇ TUTMASI BEBEĞE ZARAR VERİR Mİ?

Genel anlayışa göre, hamilelik dolayısıyla oruç tutmayan kadın fidye vermek zorunda değildir. Daha sonra kaza orucu tutmak yeterlidir. Fidye, oruç tutmaya kalıcı olarak güç yetiremeyen kimseler içindir. Hamilelik geçici bir durum sayıldığı için, hamile veya emziren kadın, müsait olduğunda tutamadığı günler kadar orucu kaza ederek yükümlülüğünü yerine getirir. Hanefi mezhebinde ve Diyanet’in görüşünde hamilelik döneminde tutulamayan oruçlar için sadece kaza gerekir, fidye gerekmez. Ancak bazı mezheplerde bebeğin sağlığını korumak adına tutmadığı için hem kaza hem fidye görüşü yer alır. Türkiye’de yaygın fetva, fidyenin zorunlu olmadığı yönündedir.Hamilelikte vücudun besin ve su ihtiyacı artar. Uzun süre aç ve susuz kalmak, kan şekerinin düşmesine, tansiyonun inmesine, halsizlik ve baş dönmesi gibi şikayetlere sebep olabilir. Dehidrasyon denilen susuz kalma durumu böbrekleri zorlayıp annenin sağlığını tehlikeye atabilir. Ayrıca yetersiz vitamin ve mineral alımı, annede bağışıklık düşüklüğüne yol açabilir. Oruç tutan hamilelerde sıkça halsizlik, mide bulantısı, baş ağrısı veya çarpıntı yaşanabilir. Bu durumun ciddileşmesi halinde oruç bozmak gerekebilir. Genel olarak anne adaylarının, doktor kontrolü olmadan oruç tutması tavsiye edilmez. Sağlık ve bebeğin ihtiyaçları bu dönemde ön planda tutulur.Bebeğin büyüyüp gelişmesi için düzenli besin ve su alımına ihtiyaç vardır. Anne gün boyu hiçbir şey yemeyip içmediğinde, bebeğe iletilen besinlerden mahrum kalma riski oluşur. Bunun sonucunda bebekte düşük doğum ağırlığı, erken doğum veya gelişim geriliği gibi sorunlar görülebilir. Bazı araştırmalar, hamilelikte oruç tutan annelerin bebeklerinde kilo düşüklüğü oranının arttığını gösterir. Ayrıca susuzluk, rahmin kasılmalarına yol açıp erken doğuma sebep olabilir. Her hamilede kesin bir zarar olacak diye bir durum yoktur ama riskin bulunması doktorları temkinli davranmaya yönlendirir. Bu nedenle oruç kararı dikkatle ve uzman görüşüyle verilmelidir.