Hamileliğini açıklayan Katy Perry: Anlaşmazlıklar yaşıyoruz

Geçtiğimiz günlerde Orlando Bloom ile bebek beklediklerini duyuran Katy Perry, nişanlısıyla anlaşmazlık yaşadığını doğruladı.

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08.03.2020 - 13:52

Bu hafta yayımladığı Never Worn White isimli klibiyle hamile olduğunu duyuran Katy Perry, evlilik hazırlıkları yaptığı nişanlısı Orlando Bloom ile ortaya atılan iddia hakkında konuştu.

Özel hayatında inişli çıkışlı bir ilişki yaşayan 35 yaşındaki ABD'li şarkıcı, Bloom’la ilişkilerinin pek çok sınayıcı andan geçtiğini fakat Bloom'un kendisini kızdırmasının onu daha çok sevmesini sağladığını ifade etti.

Perry, “Bilerek ya da bilmeden kendimin en iyi haline evrilmemi sağlayan bir partner seçtim” dedi.

Öte yandan çift, yaz başında Japonya'da yapmayı planladıkları düğünü, ülkede yayılan corona virüs vakaları nedeniyle erteleme kararı almıştı.

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