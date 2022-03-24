Hamilelikte en sık yaşanan 6 sorun

Hamilelik dönemi, anne adayları için büyük bir heyecan yaratırken beraberinde bazı yan etkileri de getiriyor. Sırt ağrısı, bulantı ve kusma, mide ekşimesi, hazımsızlık, gaz sancıları, sık idrara çıkma gibi. Anne adayı bir yandan bu ‘yeni normal’ sürece alışmaya çalışırken, diğer yandan hormonal etkiler sonucu artan yorgunluğun yanı sıra fiziksel değişimler ve ebeveynlik konusundaki kaygılarla da mücadele ediyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Semavi Ulusoy, anne adaylarının alacakları bazı önlemlerle hamilelik sürecinde yaşanan ve yaşam kalitesini düşürebilecek boyutlara ulaşabilen sorunlarla daha kolay baş edilebileceklerine dikkat çekti. İşte hamilelikte anne adaylarının en sık yaşadığı sorunlar ve yapmaları gerekenler...