Hamilelikte en sık yaşanan 6 sorun

Haberler 24.03.2022 - 07:23
Hamilelik dönemi, anne adayları için büyük bir heyecan yaratırken beraberinde bazı yan etkileri de getiriyor. Sırt ağrısı, bulantı ve kusma, mide ekşimesi, hazımsızlık, gaz sancıları, sık idrara çıkma gibi. Anne adayı bir yandan bu ‘yeni normal’ sürece alışmaya çalışırken, diğer yandan hormonal etkiler sonucu artan yorgunluğun yanı sıra fiziksel değişimler ve ebeveynlik konusundaki kaygılarla da mücadele ediyor.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Semavi Ulusoy, anne adaylarının alacakları bazı önlemlerle hamilelik sürecinde yaşanan ve yaşam kalitesini düşürebilecek boyutlara ulaşabilen sorunlarla daha kolay baş edilebileceklerine dikkat çekti. İşte hamilelikte anne adaylarının en sık yaşadığı sorunlar ve yapmaları gerekenler...
“Hamilelikte aldığınız önlemlere rağmen sorunlarınız hafiflemiyorsa, hem sizin hem bebeğinizin bu süreci daha rahat ve sağlıklı geçirmeniz için doktorunuza danışmayı ihmal etmeyin” diyen Dr. Ulusoy, bu sorunlardan ilkinin de mide bulantısı ve kusma olduğunu söyledi.
Dr. Ulusoy'a göre, hormonal etkiler nedeniyle hamileliğin başlangıcında kokulara hassasiyet yüksek oluyor. ‘Sabah bulantısı’ olarak bilinen bu tablo, hamileliğin ilerlemesiyle birlikte genellikle azalıyor. Bulantı ve kusma sorunu çoğunlukla zararsız olsa da, kilo kaybına yol açıyor ve sıvı alımında ciddi kısıtlanmaya sebep oluyorsa, sağlık kuruluşuna başvurmanızı gerektiriyor.
Peki mide bulantısında ne yapmalısınız?
-Susuz kalmamak için bol sıvı almaya çalışın. Soda ve maden suyu gibi içecekler elektrolit içerikleri nedeniyle kendinizi iyi hissetmenize yardımcı olacak.
-Az yağlı ve kolay sindirilebilir besinler tüketin. Midenizi boş tutmamak adına az ve sık yemek yemeye çalışın.
-Uyandığınızda mideniz bulanıyorsa, kalkmadan önce atıştırmak için yatağınızın başucunda kraker bulundurun. Tansiyonunuzun dengelenmesi için yatakta 15 saniye oturun, sonra ayağa kalkın.
-Temiz hava almak, bulantı ve kusma sorunlarında her zaman yardımcı oluyor.
-Kısa yürüyüşler yapmanız veya pencere açıkken uyumanız da fayda sağlayabiliyor.
Hamilelikte en sık yaşanan sorunlardan biri, sırt ağrısı oluyor. Alınan ekstra kilolar vücudun ağırlık merkezinin değişmesine ve alt sırt kaslarında gerginliğe neden olabiliyor. Bu tablo da kasların sertleşmesi ve ağrımasıyla sonuçlanabiliyor.
Sırt ağrıları için ne yapmalısınız?
-Sırtınızı desteklemek için bacaklarınızın arasına bir yastık koyarak yan yatın.
-Sert yatakta uyumak, yumuşak yatakta uyumaktan daha iyi gelecek.
-Yüksek topuklu ayakkabılar sırtınızda daha fazla yük oluşturduğu için alçak topuklu ayakkabılar tercih edin.
-Bel seviyesinin altındaki nesneleri kaldırırken dizlerinizi bükün ve sırtınız yerine bacaklarınızı kullanın. Çevrenizden yardım istemekten çekinmeyin.
-Düzenli yapacağınız egzersizler, kasları güçlendirmeye ve doğru postürü sağlamaya destek olacak.
Hamilelik hormonlarının etkisiyle mide duvarında bulunan düz kasların gevşemesi sonucu mide içeriği bağırsaklara normalden daha uzun sürede iletiliyor. Midenin asitli içeriğe daha uzun süre maruz kalması nedeniyle de sıklıkla, midede yanma, kaynama, ekşime, şişkinlik, gaz oluşumu ve hazımsızlık gibi sorunlar gelişiyor.
Mide ekşimesi ve hazımsızlığa ne iyi gelir?
-Günde üç büyük öğün yemek yerine, daha küçük porsiyonlar halinde daha sık yiyin.
-Yemeğinizi iyice çiğneyerek, acele etmeden yavaşça tüketin.
-Hamilelikten önce midenizi rahatsız eden besinlerin hamilelikte çok daha fazla rahatsız edeceğini aklınızdan çıkarmayın. Hamile kalmadan önce bu sorununuzla ilgili mutlaka tedavi olun.
-Aşırı yağlı yiyecekler ve kızartmalardan kaçının.
-Tatlı, gazlı ve meyveli içeceklerden (portakal suyu, nar suyu gibi) uzak durun.
-Hazmı kolaylaştıracağı için sodayı yemek sonrasında tüketebilirsiniz. Ancak yüksek oranda tuz içermeleri nedeniyle 20. haftadan sonra günde en fazla bir kez içebilirsiniz.
-Yemek ile yatma vakti arasında en az 2 saat olmasına dikkat edin.
-Yastığınızı yükseltmek, mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçmasını azaltacağı için hayatınızı oldukça kolaylaştıracak.
Kabızlık, gaz sancıları ve hemoroit sorunları, hormonal değişimlere ve reçete edilen demir ile vitamin ilaçlarına bağlı olarak hamilelikte sıkça yaşanabiliyor. Hamileliğin ilerlemesiyle birlikte ağırlaşan ve büyüyen rahmin kalın bağırsak ile pelviste bulunan toplardamarlara baskı yapması da bu problemlerin oluşmasında önemli bir rol oynuyor.
Kabızlık, gaz sancısı ve hemoroite ne iyi gelir?
-Bol sıvı ve lifli besinler tüketmeyi alışkanlık haline getirin. Mevsim sebzeleri, tam tahıllı ekmek ve kepekli tahıllar, bağırsak hareketlerinin azalmasına karşı koruyucudur.
-Bağırsak hareketlerinin azalmasına, dolayısıyla kabızlık ve hemoroit oluşumuna yol açabilmesi nedeniyle fazla kilo almamaya dikkat edin.
-Büyük tuvalet ihtiyacınızı gidermek için tuvalette kalış süreniz en fazla 3-4 dakika olmalı. Aksi halde uzun süre ıkınmak ve zorlamak basur riskini artırır.
-Sıcak suda oturma banyosu veya soğuk uygulama, basura bağlı ağrıyı hafifletir.
-Kefir gibi probiyotikleri tüketin.
-Düzenli egzersiz yapın, bu sindirim sisteminizin rahat çalışmasına yardımcı olur.
Hamilelik sırasında sık idrara çıkma sorunu pek çok nedenden kaynaklanır. Rahim büyüdükçe mesaneye baskı yapmaya başlar, bunun sonucunda mesane boş olsa dahi tuvalete gitme ihtiyacı hissettirir. Sık idrara çıkma problemi hamileliğin 2. trimesterinde bir miktar azalabilir. Çünkü bu süreçte rahim artık mesaneye dayanmıyor. Ancak hamileliğin sonlarında rahmin boyutunun artmasıyla birlikte sorun tekrar başlayabiliyor. Yine bu süreçte hapşırmak veya öksürmek mesaneye baskı yaratabileceği için idrar kaçırma problemi de yaşanabilir.
Sık idrara çıkma, idrar kaçırmada neler yapılmalı?
-Kafein daha fazla idrara çıkmanıza neden olacağı için asitli içecekleri, kahve ve çayı diyetinizden çıkarın.
-Sizin ve bebeğinizin hayati sıvılardan mahrum kalmamanız için her gün yeterince sıvı tüketin.
-Pelvik tabanını güçlendirme etkisi nedeniyle kegel egzersizlerini her gün, sabah yataktan çıkmadan önce, 5-10 dakika uygulamaya özen gösterin.
-İdrar kaçırma probleminiz varsa mesane eğitimi alın. Belirli periyotlarla düzenli idrara gitmek mesaneyi boş tutması sayesinde hayatınızı kolaylaştırır.
Emzirme dönemine hazırlık nedeniyle östrojen ve progesteron salınımındaki artışa bağlı olarak, hamilelik sürecinde göğüsler giderek büyür ve hassaslaşır. Bu süreçte alacağınız önlemler hassasiyet ve sarkma problemlerine karşı etkili olur.
Göğüslerde büyüme ve hassasiyet yaşıyorsanız ne yapmalısınız?
-Vücudunuza iyi oturan ve iyi desteğe sahip sütyen kullanın.
-Ekstra geniş omuz askılı hamile sütyenleri tercih edin.
-Uyurken size destek olması için destekleyici uyku sütyeni giyin.