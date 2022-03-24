Hamilelikte sağlıklı beslenme tüyoları

Öte yandan, asitli içeceklerden, hazır meyve ve taze sıkılmış meyve sularından midede yanmaya ve ekşimeye neden olacağı için uzak durulmalı. Su tüketimi ihmal edilmemeli ve su yemek sırasında değil aralarda içilmeli. Beslenmede sebze ve protein tüketimi de önemli. Çiğ sebze ve meyveler mideyi yavaş terk edeceği için, mide bulantısının yoğun olduğu zamanlarda tüketilmemeli. Protein alımını artırmak için tuzlu ayran, peynir, yoğurt gibi besinlerden faydalanılabilir. Yağlı, kızarmış besinler bulantıyı artırdığı için bu besinleri tüketirken ve pişirirken çok yağlı yapmamak ve kızartmamak da son derece önemli.