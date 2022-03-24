Hamilelikte sağlıklı beslenme tüyoları

Haberler - ntv.com.tr 24.03.2022 - 07:33
Hamilelik döneminde, anne adaylarının dikkat etmesi gereken önemli etkenlerin başında, beslenme, kilo kontrolü, mide bulantısı ve yaşadığı hormonal değişiklikler geliyor. Anne adaylarının gebelik döneminde beslenmesine özen göstermesi gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Renan Güneş, hamileliğin ilk ayından itibaren annenin beslenme alışkanlıklarının bebeğin de hayat boyu sürdüreceği bir yeme düzeninin temelini oluşturacağını söyledi. Güneş, gebelikte dikkat edilmesi gerekenleri ise şöyle sıraladı:
Hamileliğin özellikle ilk 28 gününde folik asit kullanımı çok önemli. Folik asit, annenin kan volümünü artırmak ve bebekte önemli bir sağlık sorunu oluşturacak nöral tüp deformasyonlarını önlemek için kullanılır. Anne adayları, bu ihtiyacı besinlerle karşılayamayacağı için, hamile kalmayı düşünen anne adayları ve hamileler folik asiti 3 ay önceden başlayarak özellikle ilk 3 ayı kapsayacak şekilde kullanmalı.
Hamilelikte mide bulantısı çok doğal bir durum. Hamileliğin ilk üç ayında annenin yaşadığı hormonal değişiklikler, hiperemezis denilen mide bulantılarına sebep olabiliyor. Bu durumda anne yeteri kadar beslenemediği için de günlük enerji alımı azalabilir. Bulantıları azaltmak için sabah yataktan kalkmadan mide asitini emmeye yardımcı olacak galeta, leblebi, çubuk kraker gibi besinler tüketilmeli.
Öte yandan, asitli içeceklerden, hazır meyve ve taze sıkılmış meyve sularından midede yanmaya ve ekşimeye neden olacağı için uzak durulmalı. Su tüketimi ihmal edilmemeli ve su yemek sırasında değil aralarda içilmeli. Beslenmede sebze ve protein tüketimi de önemli. Çiğ sebze ve meyveler mideyi yavaş terk edeceği için, mide bulantısının yoğun olduğu zamanlarda tüketilmemeli. Protein alımını artırmak için tuzlu ayran, peynir, yoğurt gibi besinlerden faydalanılabilir. Yağlı, kızarmış besinler bulantıyı artırdığı için bu besinleri tüketirken ve pişirirken çok yağlı yapmamak ve kızartmamak da son derece önemli.
Aşırı besin alımı ile fazla yağlanmadan dolayı postmatürasyon (geç doğum), fetüste mekonyum aspirasyonu (bebeğin kakasını yutması) ve perinatal (anne karnında) ölüm riski yüksek. Bunun yanı sıra anne yeteri kadar beslenmezse, artan enerji ve protein gereksiniminin karşılanmaması annenin kilo vermesine neden olur. Ayrıca artan besin öğelerinin karşılanamaması, annede anemi, diş çürüklüğü, osteomalasi (kemik yumuşaması) gibi hastalıklara yol açabilir.
İlk 3 aylık dönemde bebek tüm ihtiyacını anneden karşıladığı için annenin günlük ekstra beslenmesine gerek yok. 3-6 ay arasında günde 340 kalori, 6-9 ay arasında ise günlük 450 kalori eklenmesi gerekiyor.
Hamilelik döneminde beslenme sürecinde dikkat edilmesi gerekenler ise şöyle:
-Kalsiyumun zengin kaynağı olan süt, yoğurt ve peynir düzenli tüketilmeli.
-Her gün 1 adet yumurta veya 1 porsiyon etli sebze ya da kuru baklagil yemeği yemeye özen gösterilmeli.
-C vitamininden zengin sebze ve meyveler sık sık tüketilmeli.
-Salam, sosis, sucuk gibi katkı maddeleri içeren yiyecekler yenmemeli.
-Yemeklerde muhakkak iyotlu tuz kullanılmalı.
-Hazır meyve suları, gazoz ve kolalı içecekler yerine, ayran, meyvenin kendi tadı ile yapılmış kompostolar içecek olarak tercih edilmeli.
-Sigara ve alkol kullanılmamalı.