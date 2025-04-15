Hamileyken bu virüse yakalandı, bebeği sağır dünyaya geldi
38 yaşındaki Carla Sobrini’nin dünyası, kızı Emilia’nın doğduğunda işitme testlerinde başarısız olduğunu öğrenmesiyle alt üst oldu. Ancak, bir başka travma daha vardı: Emilia’nın yaşadığı bu sağlık sorununa, Carla'nın hamilelik sürecinde bilmeden kaptığı bir virüsün neden olduğu ortaya çıktı. Bu virüs, bebeklerde işitme kaybı ve çeşitli gelişimsel sorunlara yol açabilen, nadiren bilinen bir enfeksiyon olan sitomegalovirüs (CMV) idi.
Emilia beş haftalıkken yapılan iki işitme testini geçemedi. Testler, yanak sürüntüsünde CMV’ye dair pozitif bulgulara rastladı. Hamilelik sırasında CMV virüsüne yakalanan kadınlar, virüsün bebeğe geçmesi durumunda iç kulakta hasara, sağırlığa, körlüğe, beyin hasarına ve gelişimsel gecikmelere yol açabiliyor.
Carla'nın hamileliğinin sekizinci haftasında yapılan kan testinde ise, CMV'ye karşı yeni antikorlar bulundu. Bu, Carla'nın hamileliğin ilk dönemlerinde bu virüsü kaptığını gösteriyordu. Eğer o dönemde test yapılmış olsaydı, Carla’ya antiviraller verilerek enfeksiyonun bebeğine geçişi engellenebilirdi.