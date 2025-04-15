Hamileyken bu virüse yakalandı, bebeği sağır dünyaya geldi

Carla, Emilia'nın doğumundan sonra yüzünde CMV’nin yaygın bir belirtisi olan küçük kırmızı lekeler olan peteşiler gördü. Ancak CMV testi, Emilia üç işitme testinden başarısız olduktan sonra yapılabildi. Bu gecikme, antivirallerin en etkili olacağı dönemin geçtiği anlamına geliyordu. Şu anda Emilia, her iki kulağında da işitme cihazı kullanıyor ve işitme kaybı ilerliyor. En yakın zamanda koklear implanta ihtiyaç duyabileceği söyleniyor.



Carla, "Emilia'nın CMV hastası olduğunu öğrendiğimizde dünyamız yıkıldı. O andan itibaren her şey bir soru işareti haline geldi," diyor ve ekliyor: "Eğer biz bilseydik, bunların hepsi önlenebilirdi."





