Hamileyken bu virüse yakalandı, bebeği sağır dünyaya geldi

YAYGIN AMA GÖZDEN KAÇAN BİR TEHDİT

Her 200 bebekten biri CMV ile doğuyor ancak çoğunda belirti görülmüyor. Fakat her 1.000 bebekten biri için etkiler çok ciddi olabiliyor. CMV Action adlı yardım kuruluşunun mütevelli heyeti başkanı Lucy Liang, "CMV, Down sendromu veya spina bifida gibi genetik hastalıklar kadar yaygın olmasına rağmen, oldukça az biliniyor," diyor. İngiltere’de, hamile kadınlara CMV taraması yapılmıyor. Bunun nedeni, enfekte bebeklerin çoğunda uzun vadeli sağlık sorunları yaşanmaması ve gereksiz antivirallerin kullanılmasının önlenmesi isteği.



Ancak uzmanlar, tüm yenidoğan bebeklerin CMV için tarama yapılmasını savunuyor. CMV’nin işitme kaybı üzerindeki etkilerini azaltmak için erken tedavi önem taşıyor. Bir araştırma, Kanada’da yeni doğan bebeklere rutin CMV testi yapıldığında, enfekte bebeklerin erken teşhis edilip tedavi edilebildiğini ortaya koymuş. Bu, işitme kaybının ilerlemesini önlemeye yardımcı olabiliyor.