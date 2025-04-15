Hamileyken bu virüse yakalandı, bebeği sağır dünyaya geldi

38 yaşındaki Carla Sobrini’nin dünyası, kızı Emilia’nın doğduğunda işitme testlerinde başarısız olduğunu öğrenmesiyle alt üst oldu. Ancak, bir başka travma daha vardı: Emilia’nın yaşadığı bu sağlık sorununa, Carla'nın hamilelik sürecinde bilmeden kaptığı bir virüsün neden olduğu ortaya çıktı. Bu virüs, bebeklerde işitme kaybı ve çeşitli gelişimsel sorunlara yol açabilen, nadiren bilinen bir enfeksiyon olan sitomegalovirüs (CMV) idi.

Hamileyken bu virüse yakalandı, bebeği sağır dünyaya geldi - 1

Emilia beş haftalıkken yapılan iki işitme testini geçemedi. Testler, yanak sürüntüsünde CMV’ye dair pozitif bulgulara rastladı. Hamilelik sırasında CMV virüsüne yakalanan kadınlar, virüsün bebeğe geçmesi durumunda iç kulakta hasara, sağırlığa, körlüğe, beyin hasarına ve gelişimsel gecikmelere yol açabiliyor.

Carla'nın hamileliğinin sekizinci haftasında yapılan kan testinde ise, CMV'ye karşı yeni antikorlar bulundu. Bu, Carla'nın hamileliğin ilk dönemlerinde bu virüsü kaptığını gösteriyordu. Eğer o dönemde test yapılmış olsaydı, Carla’ya antiviraller verilerek enfeksiyonun bebeğine geçişi engellenebilirdi.


YAŞAM HABERLERİ

Hamileyken bu virüse yakalandı, bebeği sağır dünyaya geldi - 2

Londra’da pazarlama sektöründe çalışan Carla, eşi Francesco ve çocuklarıyla birlikte normal bir hayat sürerken, hamileliğinin erken döneminde CMV virüsüyle tanıştı. Ancak bu virüs hakkında hiç bilgisi yoktu. Hamileliği sırasında sağlık sorunları yaşamamıştı ve doğum öncesi randevularında da CMV’den hiç bahsedilmemişti. "Hayatımın ilk üç ayında CMV'ye yakalandığımı öğrendiğimizde hayatımın en kötü günüydü," diyor Carla.

CMV virüsü, özellikle bağışıklık sistemleri henüz gelişmeyen bebekler için büyük bir risk oluşturuyor. Yetişkinlerde genellikle belirti göstermeyen bu virüs, küçük çocuklar arasında hijyen eksikliği nedeniyle hızla yayılabiliyor. Carla, Emilia'ya hamileyken, virüsü büyük çocuğu Leonardo'dan kaptığını düşünüyor. "Leonardo’nun emziğini emdim, çatal bıçak takımını kullandım ve bezini değiştirdikten sonra ellerimi yıkamıyordum. Eğer CMV hakkında bilgim olsaydı, bunları kolayca önleyebilirdim," diye ekliyor.


Hamileyken bu virüse yakalandı, bebeği sağır dünyaya geldi - 3

YAYGIN AMA GÖZDEN KAÇAN BİR TEHDİT

Her 200 bebekten biri CMV ile doğuyor ancak çoğunda belirti görülmüyor. Fakat her 1.000 bebekten biri için etkiler çok ciddi olabiliyor. CMV Action adlı yardım kuruluşunun mütevelli heyeti başkanı Lucy Liang, "CMV, Down sendromu veya spina bifida gibi genetik hastalıklar kadar yaygın olmasına rağmen, oldukça az biliniyor," diyor. İngiltere’de, hamile kadınlara CMV taraması yapılmıyor. Bunun nedeni, enfekte bebeklerin çoğunda uzun vadeli sağlık sorunları yaşanmaması ve gereksiz antivirallerin kullanılmasının önlenmesi isteği.

Ancak uzmanlar, tüm yenidoğan bebeklerin CMV için tarama yapılmasını savunuyor. CMV’nin işitme kaybı üzerindeki etkilerini azaltmak için erken tedavi önem taşıyor. Bir araştırma, Kanada’da yeni doğan bebeklere rutin CMV testi yapıldığında, enfekte bebeklerin erken teşhis edilip tedavi edilebildiğini ortaya koymuş. Bu, işitme kaybının ilerlemesini önlemeye yardımcı olabiliyor.


Hamileyken bu virüse yakalandı, bebeği sağır dünyaya geldi - 4

Carla, Emilia'nın doğumundan sonra yüzünde CMV’nin yaygın bir belirtisi olan küçük kırmızı lekeler olan peteşiler gördü. Ancak CMV testi, Emilia üç işitme testinden başarısız olduktan sonra yapılabildi. Bu gecikme, antivirallerin en etkili olacağı dönemin geçtiği anlamına geliyordu. Şu anda Emilia, her iki kulağında da işitme cihazı kullanıyor ve işitme kaybı ilerliyor. En yakın zamanda koklear implanta ihtiyaç duyabileceği söyleniyor.

Carla, "Emilia'nın CMV hastası olduğunu öğrendiğimizde dünyamız yıkıldı. O andan itibaren her şey bir soru işareti haline geldi," diyor ve ekliyor: "Eğer biz bilseydik, bunların hepsi önlenebilirdi."


Hamileyken bu virüse yakalandı, bebeği sağır dünyaya geldi - 5

EBEVEYNLER İÇİN UYARI

Prof. Hermione Lyall, hamile kadınların CMV hakkında bilgi sahibi olmalarının önemini vurguluyor. "Hamile kadınlar CMV konusunda uyarılmalı," diyor. Virüsün bulaşmasını engellemek için bebekleri dudaklarından öpmemek, bez değiştirdikten sonra elleri yıkamak gibi basit önlemler alabilirsiniz.


Hamileyken bu virüse yakalandı, bebeği sağır dünyaya geldi - 6

Ulusal Sağlık ve Bakım Mükemmeliyeti Enstitüsü, tüm hamile kadınlarına ilk doğum öncesi randevularında CMV hakkında bilgi verilmesini öneriyor. Ancak uzmanlar, sağlık eğitimi ve farkındalık konusunda hala büyük boşluklar olduğuna dikkat çekiyor.

Carla ve diğer ebeveynler, CMV konusunda daha fazla bilgilendirme yapılması gerektiğini belirtiyor. Çünkü bu hastalık, ailelerin hayatlarını tahmin edilemez şekilde değiştirebiliyor.

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