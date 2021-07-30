Hande Baladın kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Filenin Sultanları'nın 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarındaki mücadelesi sürerken, ABD ile oynanan maçta gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Hande Baladın merak ediliyor. Peki, Hande Baladın kimdir, kaç yaşında ve nereli?

30.07.2021 - 12:06

Hande Baladın kimdir, kaç yaşında ve nereli? - 1

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde A Milli Kadın Voleybol Takımı, B Grubu üçüncü maçında ABD'ye 3-2 mağlup oldu. 

Maçta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Hande Baladın'ın hayatı merak edildi.

Hande Baladın kimdir, kaç yaşında ve nereli? - 2

HANDE BALADIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Hande Baladın, 1 Eylül 1997 yılında Kütahya'da dünyaya geldi.

Voleybola orta oyuncu olarak başladı. Eczacıbaşı VitrA'nın altyapısında yetişti ve kulübün küçük ve yıldız takımlarında yer aldı.

Hande Baladın kimdir, kaç yaşında ve nereli? - 3

Boy uzunluğu 1.89 olan Hande Baladın, 2014 yılından beri smaçör olarak oynamaktadır.

Baladın, 2015-2016 sezonunda Eczacıbaşı'nda A Takım'a yükseldi.

2018-2019 sezonunda deneyim edinmesi amacıyla Galatasaray'da kiralık olarak oynadı.

2019-2020 sezonunda Eczacıbaşı'na geri döndü.

Hande Baladın, Türkiye kadın millî voleybol takımı oyuncusudur.

Hande Baladın kimdir, kaç yaşında ve nereli? - 4

KULÜP BAŞARILARI

2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonluğu

2017 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü

2018 CEV Kupası Şampiyonluğu

2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası

Şampiyonluğu (Süper Kupa)

2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği

2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

Hande Baladın kimdir, kaç yaşında ve nereli? - 5

MİLLİ TAKIM

2013 Gençler Avrupa Şampiyonası Üçüncülüğü

2015 FIVB U23 Dünya Şampiyonası İkinciliği

2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu

2017 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Üçüncülüğü

2018 FIVB Milletler Ligi İkinciliği

2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası İkinciliği

2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri Birinciliği

Hande Baladın kimdir, kaç yaşında ve nereli? - 6

BİREYSEL BAŞARILAR

2017 FIVB U23 Dünya Şampiyonası - "En Değerli Oyuncu" ve "En iyi Smaçör"

2013 Gençler Avrupa Şampiyonası - "En İyi Blok Yapan Oyuncu"

Hande Baladın kimdir, kaç yaşında ve nereli? - 7
Hande Baladın kimdir, kaç yaşında ve nereli? - 8
Hande Baladın kimdir, kaç yaşında ve nereli? - 9
Hande Baladın kimdir, kaç yaşında ve nereli? - 10

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