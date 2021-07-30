Hande Baladın kimdir, kaç yaşında ve nereli?

HANDE BALADIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Hande Baladın, 1 Eylül 1997 yılında Kütahya'da dünyaya geldi.

Voleybola orta oyuncu olarak başladı. Eczacıbaşı VitrA'nın altyapısında yetişti ve kulübün küçük ve yıldız takımlarında yer aldı.