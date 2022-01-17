Hande Doğandemir ile Onur Tuna aşklarını ilan etti

Haberler 17.01.2022 - 16:30
Star TV'nin Annemizi Saklarken adlı sevilen dizisinde başrolde yer alan ünlü oyuncu Hande Doğandemir'in, meslektaşı Onur Tuna ile birlikte olduğu ileri sürülmüştü.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından ayna karşısında verdiği pozu yayınlayan Doğandemir'in, telefonunun arkasındaki fotoğrafta Tuna'nın yer aldığı konuşulmuştu.
Konuyla ilgili şimdiye kadar herhangi bir açıklamada bulunmayan Hande Doğandemir ve Onur Tuna'dan sürpriz bir hamle geldi.
Tuna'nın yaptığı paylaşıma Doğandemir, siyah kalp emojisi koydu. Ünlü oyuncu da meslektaşının yorumuna kalp emojisi ile karşılık verdi. İkili, böylelikle aşklarını ilan etmiş oldu.
Doğandemir'in Daha İyi Bir Yarın adlı filmin setinde tanıştığı Yağız Can Konyalı ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü.
Ünlü oyuncu, "Öyle bir şey yok arkadaşlar. Birçok dedikodu çıkıyor, hangi birini yalanlayayım? Hayatımda kimse yok, olursa niye saklayayım ayrıca?" şeklinde konuşarak, söylentileri yalanlamıştı.
Onur Tuna da en son, 2014 yılında evlendiği Keremcem'den dokuz ay sonra boşanan Seda Güven ile 2016'da birlikteliğe başlamıştı.
Bir süre ilişkilerini gizli tutan çift, daha sonra Instagram'dan yaptıkları paylaşımla ilan etmişti.