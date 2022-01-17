Hande Doğandemir ile Onur Tuna aşklarını ilan etti

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir'in bir süre önce adı meslektaşı Onur Tuna ile anılmıştı. Doğandemir ve Tuna, sosyal medya hesaplarından birbirlerine kalp emojisi göndererek aşklarını duyurdu

Haberler 17.01.2022 - 16:30

Hande Doğandemir ile Onur Tuna aşklarını ilan etti - 1

Star TV'nin Annemizi Saklarken adlı sevilen dizisinde başrolde yer alan ünlü oyuncu Hande Doğandemir'in, meslektaşı Onur Tuna ile birlikte olduğu ileri sürülmüştü.

Hande Doğandemir ile Onur Tuna aşklarını ilan etti - 2

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından ayna karşısında verdiği pozu yayınlayan Doğandemir'in, telefonunun arkasındaki fotoğrafta Tuna'nın yer aldığı konuşulmuştu.

Hande Doğandemir ile Onur Tuna aşklarını ilan etti - 3

Konuyla ilgili şimdiye kadar herhangi bir açıklamada bulunmayan Hande Doğandemir ve Onur Tuna'dan sürpriz bir hamle geldi.

Hande Doğandemir ile Onur Tuna aşklarını ilan etti - 4

AŞK BELGELENDİ

Tuna'nın yaptığı paylaşıma Doğandemir, siyah kalp emojisi koydu. Ünlü oyuncu da meslektaşının yorumuna kalp emojisi ile karşılık verdi. İkili, böylelikle aşklarını ilan etmiş oldu.

Hande Doğandemir ile Onur Tuna aşklarını ilan etti - 5

Doğandemir'in Daha İyi Bir Yarın adlı filmin setinde tanıştığı Yağız Can Konyalı ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü.

Ünlü oyuncu, "Öyle bir şey yok arkadaşlar. Birçok dedikodu çıkıyor, hangi birini yalanlayayım? Hayatımda kimse yok, olursa niye saklayayım ayrıca?" şeklinde konuşarak, söylentileri yalanlamıştı.

Hande Doğandemir ile Onur Tuna aşklarını ilan etti - 6

Onur Tuna da en son, 2014 yılında evlendiği Keremcem'den dokuz ay sonra boşanan Seda Güven ile 2016'da birlikteliğe başlamıştı. 

Bir süre ilişkilerini gizli tutan çift, daha sonra Instagram'dan yaptıkları paylaşımla ilan etmişti.

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