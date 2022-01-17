Hande Doğandemir ile Onur Tuna aşklarını ilan etti

Doğandemir'in Daha İyi Bir Yarın adlı filmin setinde tanıştığı Yağız Can Konyalı ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü.

Ünlü oyuncu, "Öyle bir şey yok arkadaşlar. Birçok dedikodu çıkıyor, hangi birini yalanlayayım? Hayatımda kimse yok, olursa niye saklayayım ayrıca?" şeklinde konuşarak, söylentileri yalanlamıştı.