Hande Doğandemir'in ve Kutsi'nin başrolde olduğu Annemizi Saklarken oyuncu kadrosu (Annemizi Saklarken'de kim kimdir?)

BARIŞ – ÖZGÜR FOSTER

Çok iyi eğitim almış hırslı ve başarılı bir inşaat mühendisi olan Barış, hem Füsun’un kardeşi hem Bora’nın en yakın arkadaşı hem de Dem Yapı’daki pozisyonuyla, Demir ailesinin vazgeçilmezlerinden.

Sevimli, şeytan tüylü, sempatik ve neşeli bir mizacı olan Barış, ilk bakışta kafasına hiçbir şey takmayan bir tip gibi gözükse de iç dünyasında hırslı ve rekabetçi bir karakter aslında. En büyük rakibi, en yakın arkadaşı ve ‘görece’ patronu olan Bora.

Bora ateşse, Barış su; Bora’nın arkasını toplamak, orta yolu bulmak, Bora’nın yanındaki ılıman ve güvenilir iyi polis olmak zorunda. İkinci adamlık bunu gerektirir zira…

Bu ikinci adamlık Barış’ın sadece egosunu değil, kalbini de kırmış zamanında. İşte bütün bu bileşenler yüzünden, Barış Bora’nın gölgesinde kalmaktan yorulmuş. Kendi iç dünyasında tuhaf bir denge kurup, Bora’nın gölgesinde kalmakla ilgili tüm negatif duygularını bastırmış ama kendi bile farkında olmasa da patlamaya hazır bir bomba.