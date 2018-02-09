Hande Erçel de modaya uydu (Ünlülerin ev halleri)

1 Hande Erçel

2 Loris Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla : 30 yaşımla birlikte mutfağa girdim (Editörün notu: Vücudunuzun yanmasını istemiyorsanız mutfakta daha geniş bir önlük kullanınız)

3 Şeyma Subaşı: Yeni ev yeni başlangıçlar (Editörün notu: Koltuktaki yapay kürklerin hangi hayvanlara ait olduğunu anlayamadık ve kaç adet olduğunu sayamadık)

4 Belçim Bilgin: Neden boynu tutularak kalkar ki insan sabahın birinde (Editörün notu: Boynunuz tutulduğunda koltuğun üzerinde bağdaş kurmayın)

5 Kadir Doğulu:Bir Ringo Star yetişiyor

6 İpek Tanrıyar:



Tereyağı işine de girdim. O bileklerle nasıl yapacaksın diyenler de oldu, ama sonuç harika oldu (Editörün notu: Çiğköfte leğeninde tereyağının nasıl üretildiği bilinmiyor! Tereyağı yayık makinesinde üretiliyor)

7 Hande Erçel Son olarak Halka dizisinde rol alan Hande Erçel bilgisayar başında çalışırken çekilen fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

8 Açelya Akkoyun: Domatesler kışa hazır

9 Yeşim Ceren Bozoğlu: Ojemi de sürerim, çamaşırlarımı da asarım başlıklı enstalasyonum

10 Yeşim Ceren Bozoğlu

11 Lana Del Rey ev hallerini 14 milyon takipçili Instagram hesabından paylaştı. Tarzı ve müzikleriyle her zaman dikkat çeken şarkıcı, fotoğraflarının altına "Çiçek açmaca, ekmece ve güneşlenmece" notunu düştü.

12 Lana Del Rey

13 Millie Bobby Brown Stanger Things dizisinin 15 yaşındaki başrol oyuncusu Millie Bobby Brown, ev hali fotoğrafını, "Rahatsız etmeyin" notuyla paylaştı.

14 Bella Hadid Dünyaca ünlü model Bella Hadid babası Mohamed Hadid'in Los Angeles'taki malikanesinde mutfağa girdi.







15 Hadid ve babası içli köfte, lahmacun, patlıcan salatası gibi yemeklerinde de olduğu bir sofra kurdu.

16 Adriana Lima Dünyaca ünlü model Adriana Lima mutfağa girdi. Ekoseli pijamaları, dağınık saçları ve sıfır makyajlı haliyle ocağın başına geçen Lima, yemek yaptığı o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

17 Amerikalı girişimci ve DJ Hannah Fallis Bronfman'ın çamaşır günü notuyla

Instgram hesabından evde çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

18 Kendall Jenner, annesi Kris Jenner ile mutfakta çekilmiş fotoğrafını "Anne tarifi öğreniyorum (Learning moms recipe)" notuyla paylaştı.

19 Doutzen Kroes

20 Hülya Avşar

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22 Saadet Işıl Aksoy: Saadet Ana’nın Mutfağı Los Angeles şubesi.

23 Emilia Clarke (Daenerys Targaryen)

24 Miley Cyrus

25 NURGÜL YEŞİLÇAY Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, Instagram'dan ev halini paylaşan Ajda Pekkan'a gönderme yaptı.

26 Alp Kırşan: 'Anadolu Efes- Fenerbahçe Beko izlerken ben'

27 Beste Kökdemir rumba kıyafetleriyle mutfakta çekilmiş fotoğrafını "Yemek yaparken ben (elime nolmuş?)" notuyla paylaştı.

28 Yeşilçay, paylaşımında, "Ne bardak ajda ne ben! huhAaasdg. Ev biraz dağınık kusura bakmayın" notunu düştü.

29 AJDA PEKKAN 71 yaşındaki süper star, mutfak paylaşımının altına, "Yemek de yaparım kariyer de. Ajda'nın mutfağı" notunu yazdı.

30 Winnie Harlow

31 Justin Bieber ile Hailey Baldwin Bir süre önce aralarının bozuk olduğu ve evliliklerinde sona geldikleri ileri sürülen Justin Bieber, Hailey Baldwin ile evlerinde çekilen bir aşk pozunu "Ona her gün yeni bir takma isim buluyorum. Bugün o benim sevdalım" notuyla paylaştı.

32 Quaresma diş fırçalarken paylaştığı karesinde ise vücudundaki tüm dövmeleri gözler önüne serdi. Portekiz'in Lizbon kentinde dünyaya gelen ünlü futbolcunun Porto takımının amblemindeki simge olan ejderha dövmesi dikkat çekti.

33 RICARDO QUARESMA Ailevi sebeplerle Porto'ya döneceği konuşulan Ricardo Quaresma, "Pazar keyfi" notlarıyla ev halinden paylaşımlarda bulundu.

34 Defne Samyeli: Yağmurlu bir gündü...

35 Ceyda Düvenci: Uyuyalım... uyanınca geçer... geçer mi? Geçer, geçer...

36 Beste Kökdemir: İşçi kalacağım

37 Emina Jahovic

38 Sinem Kobal Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Sinem Kobal, kendini evine adadı.



Kobal, önceki gün bahçesindeki çiçeklerin saksılarını değiştirip bakımlarını yaptı. Kobal, bu anları da sosyal medyada hesabından ‘oh mis’ notuyla paylaştı.

39 Gülben Ergen: Pijamalı, diz battaniyeli, koklamalı... seve seve daha da sevmeli... sığınır gibi, liman gibi, hem korunur, hem korur gibi aşk gibi

40 Birce Akalay

41 Can Bonomo

42 Halle Berry

43 Cindy Crawford, evde tavla oynayan eşi Rande Gerber ve kızı Kaia'nıı fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

44 Gamze Erçel

45 35 yaşındaki oyuncunun bir diğer paylaşımına "Her şeyden önce ailem" yazması yeniden Portekiz'e gideceği iddialarına gönderme olarak yorumlandı.

46 Haluk Levent, Surenur isimli kızın ihtiyacı olan özel tekerlekli sandalyeyi alan kişinin evinde konser vereceğini ve yemek yapacağını açıkladı. Bunun üzerine tekerlekli sandalyeyi alan hayırsevere teşekkür eden Haluk Levent sözünü tuttu. Erkut isimli kişinin evine giderek mutfağa girdi ve elleriyle makarna yaptı. Haluk Levent, "Surenur’a ihtiyacı olan özel aracı satın alan Erkut arkadaşımıza söz verdiğim gibi konuk oldum. Ona peynirli biberli kıvırcık makarna, tablacı çoban salatası ve süzme yoğurttan ayran yaptım" dedi.

47 Eski futbolcu David Beckham, kızı Harper'ın mutfakta çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve altına "Küçük şefime pastırmalı sanrviç için teşekür ederim" (Easy like Sunday morning. My little chef thank you for my bacon sandwic) notu düştü.

48 Behati Prinsloo Levine: Tek bir fotoğraf binlerce şey anlatır (A picture says a thousand words)

49 DUA LIPA Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, yeğeniyle başbaşa ev halini sosyal medyadan yayınladı. Ayakkabıları dikkat çeken Lipa'ya Türk takipçileri de olmak üzere, "O ayakkabılar ne, evde terlik yok mu?" tarzında yorumlar geldi.

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51 Nurgül Yeşilçay: Dedikodu dinlerken çok ciddiyim (Ünlülerin ev halleri)

52 Burcu Kara Ev gibisi var mı? Yok

53 Emina Jahovic

54 Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez

55 Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez

56 Hannah Fallis Bronfman

57 Buse Terim kaldığı otelin mutfağına girdi ve yemek yaparken çekilmiş bir kareyi Instagram hesabına ekledi. Terim, paylaşımının altına

"Bu fotoğrafımı 'artık hiç yemek yapmıyorsun' diyen eşim Volkan Bahçekapılı'ya armağa ediyorum" notu düştü. Terim'in fotoğrafını ünlülerin ev hallerini akıllara getirdi. İşte yerli ve yabancı ünlülerin ev halleri

58 NESLİHAN ATAGÜL

59 Doğaüstü (Supernatural) dizisinde 2005 yılından beri canlandırdığı Dean Winchester karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Jensen Ackles mutfakta çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

60 DEMET ŞENER Demet Şener Instagram'dan paylaştığı videosunun altına "Bugün çocuklarım için tarçınlı kurabiye yaptım. Siz de yapabilirsiniz çok kolay. 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun" notunu düştü

61 Alicia Keys

62 LADY GAGA Amerikalı dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga, üzerinde mayosuyla temizlik yapıyor. Bu pozu, eski nişanlısı tarafından çekildi.

63 Lady Gaga evinde boş kaldığında ise spor da yapıyor.

64 CHRISSY TEIGEN 30 yaşındaki Amerikalı manken Chrissy Teigen'ın yemek pişirmeyi ne kadar sevdiğini bilmeyen yok. Öyle ki bu konuda bir de kitap hazırladı.

65 DOUTZEN KROES Moda dünyasının yakından takip ettiği Hollandalı manken Doutzen Kroes, elektrik süpürgesiyle çocuklarının kirlettiği yerleri temizliyor.

66 Kroes, bazen de evinde sebze ayıklıyor.

67 Kardashian, iç çamaşırlarıyla mutfağa girip kek pişirdiği bir pozunu Instagram hesabında paylaştı. ABD’li reality show yıldızının 115 milyon takipçisinden bazıları, onun güzel göründüğünü belirtti. Bazıları da "Kim iç çamaşırlarıyla mutfağa girer ki" diye yorum yaptı. Bir takipçisi de, "Yemek yapamadığını bütün o yemekleri yemediğini kendin de biliyorsun" yorumunu yazdı. Bu paylaşım 6 saatte 1.5 milyondan fazla beğeni aldı.

68 HUGH JACKMAN Yeni filmi Logan’ın tanıtımı için Japonya’ya giden ünlü aktör Hugh Jackman, burada girdiği bir mekanın mutfağından paylaşımda bulundu. 48 yaşındaki aktör paylaşımına, "Bills Japan'da İtalyan peynirli sıcak keki tersyüz ediyordum. Eminim pişirdiklerimden daha fazlasını yemişimdir. Oradaysanız, Londra'daysanız ya da Sidney'deyseniz gitmeniz gerekir" mesajını yazdı.

69 CHLOE SEVIGNY 41 yaşındaki Amerikalı eski manken Chloe Sevigny bahçesini süpürürken.

70 CHARLIZE THERON En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar ödülüne sahip Güney Afrikalı sinema sanatçısı Charlize Theron, yıllar önce bahçesinde temizlik yaparken görüntülendi.

71 BLAKE LIVELY Amerikalı oyuncu Blake Lively yemek ya da hamur işi pişirmeyi seviyor.

72 DAVID BECKHAM Bir döneme damga vuran efsanevi İngiliz futbolcu David Beckham, mutfaktaki marifetlerini sergiledi.



Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafla büyük ilgi gören Beckham, çocukları ve eşi Victoria Beckham için turta yaptı. 41 yaşındaki Beckham, daha önce verdiği bir röportajda mutfakta olmayı çok sevdiğini ve eşi ve çocukları için sık sık yemek pişirdiğini açıklamıştı.

73 MEGAN FOX 30 yaşındaki Amerikalı manken evinde çocuğuyla vakit geçirirken...

74 Didem Soydan: Ev (Home)

75 Oyuncu Irmak Ünal Instagram hesabından mutfakta çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı: "Detox haftam... yeşil sebze suları, sebze çorbaları falan... ben bayılıyorum. Zevkli bir hale dönüştürürsen ayda bir tamamen alkali beslenip detox yapmak sana da çok iyi gelebilir.

Bu da benim favori tarif;

2 elma

2 salatalık, 2 kereviz sapı ,

2 yaprak ıspanak,

1 limon

1 parça zencefil

Denesene....

76 Irmak Ünal 14 Ocak'ta da aynı fotoğrafı "Pazar haftalık beslenme planı yapma günüdür aynı zamanda ve bu çoooooook eğlenceli" notu ile paylaşmıştı.

77 Tatil dönüşü ev halini paylayah Çağla Şıkel fotoğrafın altına şu notu düşütü: "Tatil dönüşü yerleşirken bi yandan saçımı pembeye boyuyor bi yandan etrafı topluyor bi yanda çocuklarla golf oynuyor bi yandan tarçın efendiyi eylemeye çalışıyorum sanırım bugün bitmez"

78 Işın Karaca, mutfakta dolma yaparken çekilmiş fotoğrafını paylaşıp altına şu notü düştü:



"Köy esnafından dolma malzemelerimiz alındı ve bugün şef Mia bizlere biber ve kabak dolması yaptı (anne yardımı ile tabii ki)

Ellerine sağlık ponçik...

Anneler, çocuklarımıza sadece kek börek yapmayı öğretmeyelim.

Onlar bizim yansımamız.

Sağlıklı beslenmeyi bizden öğrenecek..."

79 ÖZGE ULUSOY Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerden biri olan manken Özge Ulusoy, ‘ev hali’ni paylaştı. Tulum pijama ve tüylü terlik giyen Ulusoy, fotoğrafta kitap okuyor.

80 ELÇİN SANGU Kiralık Aşk'taki Defne karakteriyle hafızalara kazınan Elçin Sangu ressam Ergin İnan'a gönderme yaparak paylaştığı fotoğrafın altına "en sevdiklerim" notunu düştü.

81 Sangu, Instagram hesabından sık sık köpeğiyle fotoğraf paylaşıyor. 31 yaşındaki daha öncede evde çekilen bir fotoğrafının altına şu notu düştü: Ev, kalbin olduğu yerdir.

82 Neslihan Atagül dişlerini fırçalarken çekilmiş bir fotoğrafını Instagram sayfasından paylaştı.

83 MERYEM UZERLİ Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yıldızı parlayan Meryem Uzerli, Instagram hesabından ev halini yayınladı. Uzerli, Lara isimli bir kızı bulunan 34 yaşındaki Uzerli paylaşımını 'ev kadını' ve 'anne' notuyla yaptı.

84 CEMRE KEMER Bir döneme damgasını vuran Hepsi grubunun üyelerinden Cemre Kemer, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafa "Mutfak tezgahına oturmak hoş gözükmüyor" yorumunu yazan takipçisine cevap verdi.



33 yaşındaki şarkıcı, "Siz oturmayın o zaman" sözleriyle, takipçisine karşılık verdi.



Hepsi grubunun dağılmasından bir süre sonra müzik dünyasına veda eden Cemre Kemer, pilates eğitmenliği yapmaya başlamıştı.

85 ALİŞAN VE BUSE VAROL Geçtiğimiz haftalarda nişanlanan Alişan - Buse Varol çiftinin evlilik hazırlıkları devam ediyor. 6 Mayıs’ta nikah masasına oturacak ikili ilk evlerini aldı. Ünlü çift aile yakınlarının yardımlarıyla taşınacakları evin temizliğini yaptı.Türkücü, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

86 Emina Jahoviv: Evim güzel evim

87 Şahan Gökbakar önceki gün kendi hazırladığı pizza ile verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı. Fotoğrafı "Bugün de mükemmel bir pizza yaptım" notuyla paylaşan komedyen, pizza yapmayı İtalya'da öğrendiğini söyledi.

88 SILA Şu sıralar Ahmet Kural ile yaşadığı birliktelik, çıkardığı yeni şiir kitabı ve ON'dan Kalan Şarkılar konser maratonu ile gündemde olan Sıla, Instagram sayfasından mutfakta çekilen bir karesini, "Bizde böyle... Bütün hocalar evde. Öğrenmeler bitmiyor." notuyla yayınladı.

89 AJDA PEKKAN 71 yaşındaki sanatçı Ajda Pekkan, Instagram hesabından yemek yaparken çekilen fotoğrafını paylaştı. Pekkan fotoğrafı paylaşırken "Yemek de yaparım kariyer de. Ajda'nın Mutfağı" notunu düştü. Sosyal medyada fit görünümü trend olan Ajda Pekkan sırrını şöyle açıkladı: Evimin alt katı spor salonu. 1 saat tempolu yürüyorum. Kalça ve bacak hareketleri yapıyorum. Masajımı eksik etmem. Yıllardır askeri disiplinle çalışıyorum. Sonuç bu.

90 23 yaşındaki Neslihan Atagül bu kez elinde elektrik süpürgesiyle ev süpürüyor.

91 DERYA ŞENSOY Tatil için Bodrum'a giden ve arkadaşlarının kendisini eve kapadığı söyleyen Derya Şensoy Instagram hesabından bu kareyi paylaştı. Şensoy bu karenin altına "Tatildeyim yanlış anlama. annneeeee beni çalıştırıyolar burda" notunu düştü.

92 Aslı Enver & Murat Boz Murat Boz'un O Ses Türkiye temposu, Aslı Enver'in ise İstanbullu Gelin setindeki koşuşturması ünlü çiftin görüşmelerini de etkiledi.Yoğun iş temposundan dolayı çok sık görüşemediklerinden dert yanan ikili dün akşamı beraber geçirdi. Boz ve Enver ev hallerini Instagram hesaplarından paylaştı.

93 Cem Yılmaz

Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz, ünlü komedyenin ev halini paylaştı. Ev haliyle orgun başına geçen ve müzik yapan Cem Yılmaz’ın bu görüntüsü, ağabey Can Yılmaz tarafından takipçileriyle paylaşıldı. Can Yılmaz, instagram'da yayınladığı kareye, "Cem günlük hayatın stresini atarken" notunu düştü.





94 EDA TAŞPINAR Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın mutfakta çekilmiş bir karesini sosyal medyadan paylaştı.



Daha önce spor yaparken paylaştığı fotoğraflara alışkın olduğumuz Eda Taşpınar, bu kez mutfağa girdi. Fotoğraf çekimi için gittiği Yunanistan'dan paylaşım yapan Taşpınar altına ise "yemek pişirme" notunu düştü.

95 BURÇİN TERZİOĞLU Burçin Terzioğlu oyuncu meslektaşı ve sevgilisi İlker Kaleli ile evde çekilen romantik kareyi, "Bizim evin halleri" notuyla yayınladı.

96 CEYDA DÜVENCİ Kışlık konserve hazırlığı içinde olan Ceyda Düvenci, bu anları sosyal medya hesabından şöyle paylaştı: "Kışlık domates hazırlığımız da tamam. Önce komşu ile küçükkuyu pazarına gidilir. 50 kg mis kokulu çanakkale domatesi alınır. Doğrucaaaa eve gelinir. Başlanır bir güzel kabuklar soyulup doğranmaya. Hepsi tencere üstünde yapılır kiiii suyu ziyan olmasın. Sonra tuz eklenip kaynatılır veee kavanozlanıp tersten kapatılıp bekletilir. Kışın keyifle yeniiirrrr. Afiyet bal şeker olsun..."

97 BÜLENT ŞAKRAK Bülent Şakrak da kısa süre önce eşinin kışlık konserve hazırlığını Instagram hesabından, Ve "Sayfiyenin ilk gününde yaşam hediyem, değerli hanımım domatları soymaya başlayarak start verdi. Hayyy maşşallaaahhhh" notuyla paylaşmıştı.

98 ATA DEMİRER Son olarak Olanlar Oldu filmiyle izleyici karşısına çıkan Ata Demirer yemek yaparken çekilen videosunu sosyal medyadan paylaştı. Demirer paylaşımın altına ise, 'Hayat dostlarla güzel' notunu düştü.



Çektiği videoda balık pişiren 44 yaşındaki oyuncu, takipçilerine tarif verirken şu sözleri dile getirdi: "Efendim bugün fena kavurma yapıyoruz. Gel bak gel faciayı gör. Burada cinayet var şu an. Ama balığın hakkını vermek lazım. O yüzden biraz öldürdükten sonra muhakkak kapak kapatacağız. Azcıkta ev salçası koyalım mı sevgili misafirler?" ATA DEMİRER MUTFAKTA

99 HAZAL KAYA 'Shameless' dizisinin yerli uyarlamasında 'Fiona Gallaher' karakterine hayat verecek olan oyuncu Hazal Kaya, evinde Bülent Şakrak ile maç izlerken fotoğraf paylaştı. Kaya'nın pijamalı ve makyajsız hali dikkati çekti.

100 CANER ERKİN-ŞÜKRAN OVALI Futbolcu Caner Erkin ile oyuncu Şükran Ovalı 2 Ocak'ta Roma'da sade bir nikahla dünyaevine girmişti. Çiçeği burnunda evliler, Türkiye'ye döndü. Birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiren ikili, sosyal medyada birbirinden romantik paylaşımlara imza attı. Caner Erkin Instagram'dan paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü: "Kendimi buldum seninle... Senin o güzel kalbinle, güzelliğinle, iyiliğinle ve karakterinle... Benim hayatıma giren bir meleksin. Nefes aldığım sürece hep seni yanımda eşim, dostum, hayatım olmanı istiyorum... Kadınım iyi ki varsın!"

Şükran Ovalı ise evde çekilen fotoğrafı "Gülmelerimiz karışsın birbirine... Vazgeçmeyelim ne bizden, ne gülümsemekten... iyi ki buldun beni! Sabrettin ,vazgeçmedin ... Seni tanıdığım her ana şükürler olsun... Çok seviyorum seni eşim ,yoldaşım, kıymetlim. Dilerim ki umut olsun aşka aşkımız.. Bir ömür sürsün sevgimiz" notu ile paylaştı.

101 GISELE BUNDCHEN Brezilyalı model Gisele Bundchen, eşi Tom Brady'nın bu pozunu "pancake ustası" notuyla paylaştı.

102 BAŞAK SAYAN Oyuncu Başak Sayan eşi Murat Vardal'ı mutfağa sokmuş, önlük bile taktırmış ve çay servisi yaptırıyor. Sayan bu kareyi ise sosyal medyada paylaşarak altına şu notu düştü: "Biraz da erkekler çalışmalı ama öyle değil mi?"

103 DREW BARRYMORE



Amerikalı sinema oyuncusu Drew Barrymore, aynı zamanda iyi bir aşçı.

104 EBRU ŞALLI Spor eğitmenliği yapan Ebru Şallı, spor salonlarında olduğu kadar mutfaktaki becerilerini de takipçilerine gösterdi. Ancak Şallı'nın bulaşıkları mutfak masasında yıkaması dikkat çekti. Şallı sosyal medyadan paylaştığı bu karenin altına ise şu notu düştü: "Bulaşıklar benden sorulur. Eee çocuklarla mutfağa girip, mutfağı dağıtırsanız bulaşıkları da yıkarsınız"

105 BERGÜZAR KOREL Yeni sezonda eşi Halit Ergenç ile birlikte 'Vatan Haini' isimli dizide izleyici ile buluşacak olan Bergüzar Korel, vakit buldukça mutfağa girip yemek yapıyor.

106 PELİN KARAHAN 'Yeter' dizisinin Aylin'i oyuncu Pelin Karahan'ın oğlu ile ev hali.

107 ASENA Ünlü oryantal Asena'nın parkeleri temizlerken çekilen bu pozu çok konuşulmuştu.

108 HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ Klarnetçi Hüsnü Şenlendirici annesine yardım etmek için cam silerken görüntülendi

109 Georgina Rodriguez 24 yaşındaki Georgina Rodriguez, Ronaldo ile ilişkisinden dünyaya gelen Alana adlı kızının yanı sıra ünlü futbolcunun taşıyıcı anne aracılığıyla sahip olduğu ikizleri Mateo ve Eva ile birlikte çektirdiği pozunu "Beklentiler ve gerçekler" notuyla paylaştı.

110 Georgina Rodriguez'i aralarında Türklerin de bulunduğu dünyanın dört bir yanındaki hayranları yorum bombardımanına tuttu.



Bir Türk takipçisi Türkçe olarak "Abla bebeklerin çok tatlı" yorumunu yazdı. Georgina Rodriguez'e Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Rusça, Arapça, İspanyolca ve Portekizce yorumlar yağdı.



Bir takipçisinin "Cristiano seni sevmiyor. Üzgünüm ama bu gerçek" yorumu dikkat çekti.



Geçtiğimiz hafta içinde Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'i aldattığı iddiaları basına yansıdı.

111 ALFIE ALLEN 'Game of Thrones' isimli dizide Theon Greyjoy isimli karakteri canlandıran Alfie Allen'in kardeşi olan şarkıcı Lily Allen, oyun oynayan çocuğuyla birlikte çektiği selfie'yi takipçileriyle paylaştı.

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