Hande Erçel: Eleştirilere bağışıklık kazandım

Meslektaşı Kerem Bürsin ile yaşadığı birliktelikle gündemde olan Hande Erçel, "Çok fazla eleştiriyi sindirip, kendimi geliştirmek için avantaja dönüştürmeye çalışmak beni ilk zamanlarda çok zorladı. Bir zaman sonra bu duruma bağışıklık kazanıyorsunuz" dedi.

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28.07.2021 - 10:24

Kerem Bürsin ile yaşadığı beraberlikle gündemden düşmeyen Hande Erçel, hakkında bilinmeyenleri anlattı.







27 yaşındaki Erçel, eleştirilerle nasıl baş ettiğini dile getirdi. Vogue'a konuşan Erçel, "Çok fazla eleştiriyi sindirip, kendimi geliştirmek için avantaja dönüştürmeye çalışmak beni ilk zamanlarda çok zorladı" dedi.







Erçel, "Bir zaman sonra bu duruma bağışıklık kazanıyorsunuz ve eskisi kadar şaşırıp, üzülmüyorsunuz" diye konuştu.







Bürsin ve Erçel birlikteliklerini Maldivler tatilinde ilan etmişti.







Erçel daha önce yaptığı bir açıklamada sorunların üstesinden gelme yöntemini "Boyaların içinde kaybolduğum, ruhumu beslediğim ve kendimi en iyi hissettiğim yer orası. Bu tutkumu sergiye dönüştürme niyetim uzun zamandır var. En yakın zamanda hayata geçirmeyi planlıyorum" diyerek açıklamıştı.