Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın ayrılık nedeni

1 Şarkıcı Murat Dalkılıç ile Hande Erçel sürpriz bir kararla yollarını ayırmıştı. İddiaya göre; Dalkılıç, Erçel’i yabancı uyruklu iki kadınla aldatmıştı.

2 Ayrılık sonrası hiçbir açıklamaya yapmayan ünlü çiftten sessizliği bozan taraf Erçel oldu. Ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Erçel sosyal medya hesabından şu açıklama yaptı.

3 Erçel şu sözleri dile getirdi: Hayatımın en zor günlerinde, hakkımda çıkan haberlerle ilgili açıklama yapmak en son istediğim şey ama her gün yeni bir haberle gündem olmak beni daha da yıpratıyor. O yüzden bu açıklamayı yapmak zorunda hissediyorum."

4 "Ağır bir süreçten geçiyoruz ve bu yolda sadece ailemle olmak istiyorum. İddiaların aksine ilişkimi sonlandırma kararımın tek sebebi budur."