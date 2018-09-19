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Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın ayrılık nedeni

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile ilişkilerini noktalayan Hande Erçel, ayrılık nedeninin annesinin sağlık durumu olduğunu vurgulayarak, "Ağır bir süreçten geçiyoruz ve bu yolda sadece ailemle olmak istiyorum" dedi.

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    Şarkıcı Murat Dalkılıç ile Hande Erçel sürpriz bir kararla yollarını ayırmıştı. İddiaya göre; Dalkılıç, Erçel’i yabancı uyruklu iki kadınla aldatmıştı.
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    Ayrılık sonrası hiçbir açıklamaya yapmayan ünlü çiftten sessizliği bozan taraf Erçel oldu. Ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Erçel sosyal medya hesabından şu açıklama yaptı.
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    Erçel şu sözleri dile getirdi: Hayatımın en zor günlerinde, hakkımda çıkan haberlerle ilgili açıklama yapmak en son istediğim şey ama her gün yeni bir haberle gündem olmak beni daha da yıpratıyor. O yüzden bu açıklamayı yapmak zorunda hissediyorum."
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    "Ağır bir süreçten geçiyoruz ve bu yolda sadece ailemle olmak istiyorum. İddiaların aksine ilişkimi sonlandırma kararımın tek sebebi budur."
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    "Tek konsantrasyonum annem ve biz bu kötü günleri en güzel şekilde atlatacağız. Bu dönemde hassasiyetinizi rica ederim."
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