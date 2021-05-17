Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den yeni Maldivler pozları

Bürsin, ilişkileri hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: "Her şey çok güzeldi. Moral depoladık. Şimdi işimizin başındayız. Senaryolar yazıldı. Önümüzdeki hafta çekimlere başlayacağız"

"Biz hiçbir zaman ilişkimizi gizlemedik. 'Zamanı gelince açıklarız' dedik. Uzun süredir beraberiz. Her şey çok güzel gidiyor. En başından beri çok iyi anlaşan dost olduk. Arkadaş olduk. Sonra bir takım şeyler gelişti ve ilişkimiz başladı"