Hande Erçel'den yeni pozlar: İki Dünya Bir Dilek setinden paylaştı

28.11.2025 14:31

NTV - Haber Merkezi

Oyuncu Hande Erçel, Metin Akdülger ile başrolleri paylaştığı "İki Dünya Bir Dilek" filminin setinden yeni kareleri takipçileriyle paylaştı.

Hem özel hayatı hem kariyeriyle gündemden düşmeyen Hande Erçel, son olarak "İki Dünya Bir Dilek" adlı filmde rol aldı.

Sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan Erçel, hikayesini kendi kaleme aldığı filmin setinden kareleri takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu, başrolleri paylaştığı Metin Akdülger, filmin yönetmeni Ketche adıyla bilinen Hakan Kırvavaç ve ekip arkadaşlarıyla pozlarını yayınlandı.

32 yaşındaki Hande Erçel, setteki karavanında hazırlanırken çektiği fotoğrafı da gözler önüne serdi. Ünlü ismin keyifli hali dikkat çekti.

Senaryosunu Elçin Muslu'nun yazdığı film, 1998 yılbaşı gecesinde aynı hastanede yolları kesişen Bilge ve Can'ın hikayesini anlatıyor. Filmde Bilge'yi Hande Erçel canlandırırken; Metin Akdülger de Can'a hayat veriyor.

Filmin kadrosunda ise Hüseyin Avni Danyal, İdil Fırat, Serkan Tınmaz, Nazlıcan Demir, Eylül Su Sapan, Rami Narin, Didem İnselel, Erdal Bilingen ve İpek Erdem gibi isimler yer alıyor.