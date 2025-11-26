Hande Erçel'in doğum günü kutlamaları bitmiyor: Rusya'da pasta üfledi
26.11.2025 13:11
NTV - Haber Merkezi
Birkaç gün önce 32 yaşına giren Hande Erçel, yeni filminin tanıtımı için Rusya'ya gitti. Doğum günü için kutlama yapan ünlü oyuncu, bir pasta da Moskova'da üfledi.
Uzun süredir gerek rol aldığı projeler gerek özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hande Erçel, Metin Akdülger ile başrolleri paylaştığı yeni filmi "İki Dünya Bir Dilek"in tanıtımı için Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti.
Moskova'da hayranları tarafından yoğun ilgi gören ünlü oyuncu, birkaç gün önce 32 yaşına bastı. Doğum gününü ailesi ve yakınlarıyla kutlayan Erçel, Moskova'da da pasta üfledi.
"BU BENİM PARTİM"
Ünlü oyuncu, kutlamadan kareleri "Bu benim partim" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Erçel'in paylaşımına çok sayıda beğeni ve “İyi ki doğdun”, “Güzeller güzeli” gibi yorumlar geldi.
"ÇOK YALNIZIM"
Öte yandan birkaç ay önce Hakan Sabancı ile ilişkisini noktalayan Hande Erçel, son röportajında çok çalıştığı bir dönemde olduğunu söyledi. Ünlü isim, “Çok uzun zaman oldu. Çok yalnızım. Hayatımda hiçbir kimse yok” dedi.