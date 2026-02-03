Hande Soral 39 yaşında. Eşi İsmail Demirci'den aşk dolu kutlama

Eşiyle tanışma hikayesini de anlatan İsmail Demirci, "Aynı spor salonuna 2-3 sene gitmişiz ve hiç karşılaşmamışız. Hande’yi ekrandan beğeniyordum. Bodrum'da plajda benim menajerimle konuşuyordu, koşarak tanışmaya gittim ama öyle olsun istemedim ve vazgeçtim. Akşam da bir mekana gittim ve Hande karşımdaydı. O günden beri beraberiz" demişti.