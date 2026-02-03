Hande Soral 39 yaşında. Eşi İsmail Demirci'den aşk dolu kutlama
03.02.2026 15:05
NTV - Haber Merkezi
Son olarak "Gassal" dizisinde rol alan Hande Soral, bugün 39 yaşına bastı. İsmail Demirci ve kardeşleri Soral'ın doğum gününü sosyal medya üzerinden kutladı.
Seneler önce “Küçük Kadınlar” dizisiyle şöhreti yakalayan ve son olarak “Gassal”ın ikinci sezonunda rol alan Hande Soral, gerek kariyeri gerek özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Kendisi gibi oyuncu İsmail Demirci ile mutlu evliliği süren Hande Soral, bugün 39 yaşına bastı.
"İYİ Kİ DOĞDUN GÜZEL KARIM"
2015 yılında başlayan aşklarını 2017'de nikahla taçlandıran oyuncu çiftten İsmail Demirci, eşinin yeni yaşını sosyal medya üzerinden kutladı.
2022'de oğulları Ali'yi kucaklarına alarak ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşayan ikiliden İsmail Demirci, eşi Hande Soral'a “İyi ki doğdun güzel karım” diye seslendi.
"SENİ ÇOK SEVİYORUM"
Hande Soral'ın kendisi gibi oyuncu kardeşi Bensu Soral da ablasıyla birlikte verdiği pozları “İyi ki doğdun aşkım benim. Seni çok seviyorum” notuyla paylaştı.
Hande Soral'ın erkek kardeşi, Bensu Soral'ın ikizi Bedirhan Soral da ablasının doğum günü için paylaştığı kareye “İyi ki doğdun ablam” ifadesini notunu düştü.
Hande Soral'ın doğum günü için yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü.
“HANDE'Yİ HEP BEĞENİYORDUM”
Öte yandan İsmail Demirci, birkaç ay önce NTV'de yayınlanan Empati programına konuk olmuştu. Demirci, programda aşkı, "Benim için huzurlu bir ev demek. Artık Hande'yi Ali'siz, Ali'yi Hande'siz düşünemiyorum" diye tanımlamıştı.
Eşiyle tanışma hikayesini de anlatan İsmail Demirci, "Aynı spor salonuna 2-3 sene gitmişiz ve hiç karşılaşmamışız. Hande’yi ekrandan beğeniyordum. Bodrum'da plajda benim menajerimle konuşuyordu, koşarak tanışmaya gittim ama öyle olsun istemedim ve vazgeçtim. Akşam da bir mekana gittim ve Hande karşımdaydı. O günden beri beraberiz" demişti.