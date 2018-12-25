Hande Soral Diriliş Ertuğrul setinde yaralandı

Diriliş Ertuğrul dizisinin İlbilge Hatun’u Hande Soral, sette kaza geçirdi. Senaryo gereği kılıçların çekildiği sahnede eli kesilen Soral, ekip arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü.
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Engin Altan Düzyatan’ın başrolde olduğu Diriliş Ertuğrul dizisinin setinde geçtiğimiz günlerde korkulu anlar yaşandı.
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Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Dizi ekibine bu sezon İlbilge Hatun karakteriyle dahil olan Hande Soral, kılıçların çekildiği sahnede kaza geçirdi.
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Karşısındaki oyuncuya bir anlık dikkatsizlik sonucu olması gerekenden fazla yaklaşan Soral, onun salladığı kılıçla yaralandı. Bunun üzerine çekimler durduruldu.
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Eli kesilen Soral’a ilk müdahale ekip arkadaşları tarafından sette yapıldı. Kanama durdurulsa da olası bir komplikasyona karşı hastaneye götürülen oyuncunun eli pansuman sonrası bandajlandı.
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Soral, doktorun olumlu raporu üzerine arkadaşlarının karşı çıkmasına rağmen sete döndü ve çekimlere kaldığı yerden devam etti.
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Prodüksiyon amiri özellikle dövüş ve savaş sahnelerinde daha fazla dikkat edilmesi yönünde oyuncuları uyardı.
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Diriliş Ertuğrul dizisine bu sezon katılan Hande Soral, rolünün hakkını vermek için uzun bir hazırlık süreci geçirmiş, haftalarca kılıç dersi de almıştı.