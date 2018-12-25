NTV

Hande Soral Diriliş Ertuğrul setinde yaralandı

Diriliş Ertuğrul dizisinin İlbilge Hatun’u Hande Soral, sette kaza geçirdi. Senaryo gereği kılıçların çekildiği sahnede eli kesilen Soral, ekip arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü.

  • 1

    Engin Altan Düzyatan’ın başrolde olduğu Diriliş Ertuğrul dizisinin setinde geçtiğimiz günlerde korkulu anlar yaşandı.
  • 2

    Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Dizi ekibine bu sezon İlbilge Hatun karakteriyle dahil olan Hande Soral, kılıçların çekildiği sahnede kaza geçirdi.
  • 3

    Karşısındaki oyuncuya bir anlık dikkatsizlik sonucu olması gerekenden fazla yaklaşan Soral, onun salladığı kılıçla yaralandı. Bunun üzerine çekimler durduruldu.
  • 4

    Eli kesilen Soral’a ilk müdahale ekip arkadaşları tarafından sette yapıldı. Kanama durdurulsa da olası bir komplikasyona karşı hastaneye götürülen oyuncunun eli pansuman sonrası bandajlandı.
  • 5

    Soral, doktorun olumlu raporu üzerine arkadaşlarının karşı çıkmasına rağmen sete döndü ve çekimlere kaldığı yerden devam etti.
  • 6

    Prodüksiyon amiri özellikle dövüş ve savaş sahnelerinde daha fazla dikkat edilmesi yönünde oyuncuları uyardı.
  • 7

    Diriliş Ertuğrul dizisine bu sezon katılan Hande Soral, rolünün hakkını vermek için uzun bir hazırlık süreci geçirmiş, haftalarca kılıç dersi de almıştı.
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin