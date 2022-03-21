Hande Soral ile İsmail Demirci çifti bebeklerinin ismini açıkladı

Haberler - ntv.com.tr 21.03.2022 - 11:17 | Son Güncelleme : 21.03.2022 - 11:23
Oyuncu Hande Soral (35) ve meslektaşı İsmail Demirci (37) 2017 yılının ekim ayında dünya evine girmişti.
Mutlu birliktelikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen çift, şimdilerde ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor.
Eşi ile kamera karşısına geçen Soral, elindeki ultrason görüntüsüyle hamile olduğunu duyurmuştu.
Hamileliğinde 30. haftayı geride bırakan Soral, dün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak bebeklerinin ismini açıkladı.
Erkek bebek bekleyen Demirci çifti, objektiflere poz vererek, oğullarına ‘Ali’ adını vereceklerini, "Ali Demirci geliyor" notuyla duyurdu.
Çiftin keyifli halleri de dikkatlerden kaçmadı.
Soral’ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alırken, Bensu Soral, Ece Çeşmioğlu, Çağkan Çulhan ve Bedirhan Soral gibi isimlerden de yorum aldı.
Dört yıl önce birlikteliklerini nikah masasına taşıyan çiftin bir dönem boşanmanın eşiğine geldiği iddia edilmişti. Soral, "Evliliği kurtarmak için çabalıyoruz, hala bir karar veremedik" sözleriyle iddiaları doğrularken, çift daha sonra evliliklerine bir şans daha vermiş ve bebek haberi gelmişti.