Hande Soral ile İsmail Demirci çifti bebeklerinin ismini açıkladı

Dört yıl önce birlikteliklerini nikah masasına taşıyan çiftin bir dönem boşanmanın eşiğine geldiği iddia edilmişti. Soral, "Evliliği kurtarmak için çabalıyoruz, hala bir karar veremedik" sözleriyle iddiaları doğrularken, çift daha sonra evliliklerine bir şans daha vermiş ve bebek haberi gelmişti.